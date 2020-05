Ny kæmpe-krise spreder sig

Det kunne ligne noget fra en Hollywood-film, hvor græshopper har overtaget verden.

Men billederne er skam virkelige og er taget i Indien, der lige nu kæmper med den værste græshoppe-krise i 27 år.

En invasion af ørkengræshoppe er skyllet ind over både Indien og Pakistan, og de tusindvis af har indtaget et område på 50.000 hektar. Det er næsten samme størrelse som Bornholm.

Ifølge BBC har landmændene beskrevet det som den værste græshoppe-krise i 27 år.

- Situationen er langt mere alvorlig i år. Ikke kun i Afghanistan, Indien, Iran og Pakistan, men alle landene i frontlinjen i Afrika og den arabiske halvø, siger direktør hos Pakistan's Department of Plant Protection, Muhammad Tariq Khan, til BBC.

Et billedet fra 25. maj i den indiske by Jaipur, hvor græshopperne hærger. Foto: Vishal Bhatnagar/Ritzau Scanpix

Årsagen til den store krise er, at græshopperne angriber alverdens fødevarer, og det går ikke stille for sig.

Ørkengræshopperne har det bedst i varmen, og derfor frygter inderne, at det bliver endnu værre. Indtil videre er det gået værst udover blade, blomster, frugttræer, frø og planter

Små ædedolke

En græshoppesværm består typisk af mellem fire og otte milliarder græshopper, som breder sig over et område på omtrent 100 kvadratkilometer. En sådan sværm kan dagligt spise lige så meget som alt mellem 35.000 og 3,5 millioner mennesker ifølge det naturvidenskabelige site Nature.

Klimaforandringer betyder, at græshopperne har fået ideelle betingelser til at formere sig i den ellers normalt knastørre ørken ved den Arabiske Golf, hvorefter de frit kunne brede sig gennem Yemen og rasere alt på deres vej.

En indisk mand forsøger at vifte græshopperne væk fra et mangotræ. En hård kamp. Foto: Vishal Bhatnagar/Ritzau Scanpix

Borgerkrigen i landet har nemlig medført, at man ikke længere har mulighed for at kontrollere de enorme sværme i samme omfang som tidligere.

Coronavirus-udbruddet har heller ikke hjulpet på problemet, da folk har haft begrænsede muligheder for at komme ud og bekæmpe skadedyret.

Afrika hårdt ramt

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Kenya, Etiopien og Somalia også har været hårdt ramt.

Ny kæmpe-krise lurer

Her står man nemlig også overfor den værste invasion af græshopper i mere end 25 år. Og det frygtes, at den i løbet af juni kan vokse sig 20 gange større.

Det har fået Verdensbanken til at hjælpe de fattige lande med 500 millioner dollars til at håndtere de små bæster.

