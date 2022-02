Ny kæmpekæde på vej til Danmark

Discountkæden DollarStore med 118 butikker i Sverige har vind i sejlene, og kæden har længe haft det danske marked i kikkerten.

Nu ser det ud til at lykkedes, og DollarStore kan til oktober åbne sin første butik i Danmark, men det har ikke været uden udfordringer.

Ekstra Bladet kunne april sidste år beskrive, at DollarStore havde planer om at indtage det danske marked, men at kæden var blevet afvist at åbne i Holbæk.

Sidste år afviste klima - og miljøudvalget i Holbæk Kommune, at svenskerne måtte flytte ind.

Nu møder kæden dog villighed i det nordjyske.

Det skriver Finans.

Åbner i Brønderslev

Fra oktober udlejes en bygning i Brønderslev til selskabet bag DollarStore.

Direktør i DollarStore, Thomas Jellum fortæller til Ekstra Bladet, at kæden har forventer at åbne 30 butikker i Danmark indenfor de næste 2-3 år.

Sidste år forklarede han konceptet til Ekstra Bladet.

- Dollarstore er ikke et koncept, der findes i Danmark. Vi minder nok lidt om en blanding af Tiger of Copenhagen og Harald Nyborg - bare større. Vi åbner ikke butikker på under 4000 kvadratmeter og kommer aldrig til at åbne i et storcenter.

Der gemmer sig et modstridende forhold i udtalelsen fra sidste år: Størrelsen af butikken.

Den nye butik i Brønderslev vil have en størrelse på 3.100 kvadratmeter, og direktør Thomas Jellum oplyser til Ekstra Bladet, at størrelsen alligevel er acceptabel.

- Vi har altid kunnet gå ned til 3000 kvadratmeter, men vi vil helst ikke under, da det ikke repræsenterer vores koncept ret godt, fortæller direktør Thomas Jellum til Ekstra Bladet.

- Men vi accepterer det i den udstrækning, at vi ikke kan få den optimale størrelse, men vi kan få en god beliggenhed på et godt sted.

Direktøren fortæller også, at kæden planlægger at åbne butikker i Næstved og i Slagelse.