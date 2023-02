Ny kandidat tager kampen op med Trump

Forretningsmanden Vivek Ramaswamy har tirsdag lokal tid meddelt sit kandidatur til at blive Republikanernes nominerede til præsidentvalget i 2024 i USA.

Det skriver flere amerikanske medier - blandt andet CNN.

Feltet af mulige republikanske præsidentkandidater er fortsat ikke stort.

For en uge siden meldte den tidligere republikanske guvernør og FN-ambassadør Nikki Haley, 51 år, sig som præsidentkandidat i USA.

Donald Trump har fået en ny konkurrent om at blive republikansk præsidentkandidat. Foto: Giorgio Viera/Ritzau Scanpix

En kulturel bevægelse

Med Ramaswamy har ekspræsident Donald Trump nu endnu en konkurrent i kampen om at blive republikansk kandidat.

- Hvis vi skal sætte Amerika først, skal vi genopdage, hvad Amerika er. Derfor stiller jeg op som præsident, siger han i en kronik i Wall Street Journal ifølge CNN.

- Jeg søsætter ikke blot en politisk kampagne, men en kulturel bevægelse, der skal skabe en ny amerikansk drøm. En, der ikke blot handler om penge, men om at kunne stræbe efter det bedste uden at skulle undskylde for det.

Mediet Politico beskriver ham som en 'selverklæret intellektuel godfather i antiwoke-bevægelsen'.

I kronikken opfordrer han til, at der skabes en ny national identitet, der gør 'wokedagsordenen irrelevant'. Han ønsker også blandt andet at sikre de amerikanske grænser, skriver han.

Kendt fra Fox

Udtrykket 'at være woke' kan oversættes til det danske ord 'vågen' og betyder som regel en øget opmærksomhed på social og racemæssig uretfærdighed.

Ramaswamy er millionær og har ifølge Politico tjent sine penge ved at investere i biotekbranchen. Han er mest kendt for tv-optrædener på Fox News og en bestseller, som han har skrevet.

Tirsdag sendte han en erklæring om sit kandidatur til den føderale valgkommission. Han ventes at tale ved et republikansk møde i Polk County i Iowa torsdag.