Ny 'katastrofal' rapport offentliggjort

En ny rapport lagt frem på COP26-mødet i Glasgow viser, at vi er på vej imod en temperaturstigning op over to grader

Katastrofal og ødelæggende.

De ord bliver brugt til at beskrive en ny rapport fra Climate Action Tracker (CAT), der er en af verdens førende organisationer, når det gælder klima-analyser.

Tirsdag fremlagde de en analyse på baggrund af FN-landenes kortsigtede klimamål, og her fremgår, at vi kan se frem til, at temperaturen på kloden er steget 2,4 grader, når vi skriver 2100. Et pænt stykke over det erklærede mål på 1,5 grader, der er beskrevet i Paris-aftalen.

Og det bekymrer Bill Hare, der er chefanalytiker hos CAT.

- Vi er bekymrede over, at nogle lande forsøger at få det til at fremstå som om, at 1,5-målet er tæt på at blive nået. Det er det ikke.

- Langt fra, og de forsøger at nedtone behovet for at ændre de kortsigtede mål, så vi kan nå målet, siger han til The Guardian, der samtidig kalder rapporten for en katastrofe.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Alverdens ledere har været til stedet på klimakonferencen i Glasgow, der løber fra 31. oktober til 12. november. Her Boris Johnson. Foto: Yves Herman/Ritzau Scanpix

Ødelæggende

Rapporten beskriver samtidig, at hvis vi når over de 1,5 grader, så vil skaden være uoprettelig.

De lande, der står for 90 procent af al CO2-udledning, har skrevet under på, at de vil forsøge at opnå et såkaldt 'net zero'-mål, men ifølge rapporten er der problemer med tidsrammen.

Målene er sat til at blive opfyldt i 2050, og der er det efter sigende allerede for sent.

- Denne nye beregning kan sammenlignes med et teleskop, der har set en asteroide på vej mod jorden.

- Det er en ødelæggende rapport, der i en normal verden ville få regeringer til at droppe uenigheder og gøre alt for at redde fremtiden, lyder det fra Greenpeaes internationale direktør Jennifer Morgan i kølvandet på rapportens konklusioner.

Også tidligere præsident Barack Obama har været til stede. Foto: Paul Ellis

Optimistisk scenarie

Det skal dog nævnes, at analysen også fremhæver også et mere optimistisk scenarie, hvor alle de lande, som har præsenteret et mål om klimaneutralitet i 2050, opnår det.

Det vil medføre en temperaturstigning i 2100 på 1,8 grader.

- Men dette er kun, hvis disse mål bliver fuldt ud implementeret. Og det er et stort hvis, hedder det i analysen.

Danmarks klimaminister, Dan Jørgensen, har ved COP26 fået en rolle, som indebærer, at han skal forsøge at få lande til at øge deres ambitioner, så målet om 1,5 grader kan holdes i live.

Han siger, at det går den rette vej, men at der er et godt stykke endnu.

- Status er, at på den ene side er sket ganske store fremskridt siden Madrid (COP25 i Madrid i 2019, red.). Når man tæller sammen, så er vi cirka på vej til at få 2,7 grader, hvor det i Madrid var 3,5 grader.

- Og det er rigtig positivt. For det betyder, at nogen har oppet sig. På den anden side skal vi ned på 1,5 grader. Så der er ganske lang vej igen, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det vakte opsigt, da Joe Biden måske/måske ikke faldt i søvn under en af de indledende taler ved COP26. Det vakte opsigt, da Joe Biden måske/måske ikke faldt i søvn under en af de indledende taler ved COP26.