Ny kedelig rekord: Varmeste måned nogensinde

Det har gennemsnitligt set aldrig været så varmt på Jorden, som det var i juli måned 2019, i den tid, man har målt.

Det oplyser EU-organet Climate Change Service.

Juli måned i år var ifølge beregningerne marginalt varmere end juli 2016, som var den hidtil varmeste måned, der er registreret. Climate Change Service tager dog visse forbehold, idet andre beregninger viser, at juli 2016 marginalt overgår årets juli måned.

Juli er generelt set årets gennemsnitligt varmeste måned, og det er derfor ikke overraskende, at den er årets varmeste måned. Men måneden overgår altså umiddelbart alle tidligere udgaver af sommermåneden globalt set.

Med knap 1,2 grader over klimanormalen nærmer temperaturen for juli måned sig med hastige skridt grænsen på 2 grader, som er fastsat i Paris-aftalen, hvor man samtidig stræber efter ikke at komme højere end 1,5 grader over normalen.

Gennemsnittet i målet fra aftalen er dog baseret på et 30-årigt gennemsnit, som lige nu ligger omkring én grad over normalen.

De seneste fire år har globalt set været de varmeste nogensinde registreret.

Rekorden for juli på globalt plan kommer i kølvandet på en juni måned, som var den varmeste nogensinde registreret i Europa. Mens Danmark havde perioder med relativt varmt vejr, døjede man blandt andet i Frankrig med rekordtemperaturer på over 40 grader.

