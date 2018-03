Ny krise: Fastfood-kæmpe er havnet i en værre sovse-das

Først løb de tør for kylling, og nu er KFC igen havnet i en sand sovse-das

Knap har fastfoodkæmpen KFC lagt en gigantisk kylling-krise bag sig i Storbritannien, før de nu igen er havnet i en værre sovse-das.

Den første krise indtraf i midten af februar, efter DHL overtog udbringningen af kylling. Udbringningen gik totalt i fisk, og over halvdelen af de 900 britiske restauranter måtte holde lukket.

Sådan forklarede KFC lukningerne til sine kunder, der måtte gå forgæves under kyllingekrisen. Der er ikke ophængt skilte i forbindelse med sovse-gate. Foto: Ben Stansall/AFP

Langt de fleste restauranter har slået dørene op igen, men nu med en ny krise under opsejling.

- 97 procent af vores restauranter er nu åbne, men på grund af de igangværende distributionsudfordringer, som DHL oplever, fortsætter nogle restauranter med at servere en reduceret menu, herunder sovs, siger en talsperson til The Independent.

KFC apologises with a full page ad in today's Metro. A masterclass in PR crisis management.#KFCCrisis pic.twitter.com/ZF4SfAuHl5 — Andrew Bloch (@AndrewBloch) February 23, 2018

Adskillige kunder har på Twitter udtrykt skuffelse over den manglende sovs. Og KFC er klar over, at den gør deres kartoffelmos bedre:

- Vi arbejder så hårdt, som muligt, for at få løst problemet. Vi ved, at vores sovs er meget populær, lyder det fra talspersonen.

Kæden har endnu ikke meldt ud, hvornår de regner med at være ude af sovse-dasen igen.

Politiet blandet ind i kyllinge-krisen: 'STOP venligst'