Ny kritik af Trump: - Forbander vores nations sjæl

Der er personer, der får kritik og skaber stor virak, hver gang de åbner munden eller går til tasterne på sociale medier.

Sådan en person er Donald Trump, og nu bestormes han med kritik, efter at han søndag har fremlagt et kontroversielt forslag om at ophæve dele af den amerikanske forfatning som konsekvens af præsidentvalget i 2020, som Trump fortsat mener var svindel.

- En massiv svindel af denne type og størrelse retfærdiggør ophævelse af alle regler, regler og paragraffer, også dem, der er indeholdt i forfatningen, skrev han på sit sociale medie Truth Social.

- Vores storslåede grundlovsfædre ønskede ikke - og ville ikke støtte - falske og bedrageriske valg, fortsatte han.

- Det Hvide Hus tager afstand

Demokraten Hakeem Jeffries kalder Trumps forslag for 'besynderligt og ekstremt' og opfordrer i samme omgang republikanerne om at vurdere, om de vil fortsætte med at støtte Donald Trumps 'antidemokratiske synspunkter'.

Men det er ikke kun politikere fra det Demokratiske Parti, der er ude med riven. Det Hvide Hus har fordømt forslaget:

- Den amerikanske forfatning er et helligt dokument, som i over 200 år har været en garanti for frihed og retsstatsprincippet i vores land. At angribe forfatningen, og hvad den står for, er at forbande vores nations sjæl, siger talsmand Andrew Bates ifølge flere amerikanske medier.

- Adskil fakta fra fantasi

Og endelig har Trumps partifæller taget afstand. Republikaneren David Joyce har nærmest givet op på den tidligere præsidents mange 'skøre udtalelser'.

- Han siger en masse ting. Jeg kan ikke rigtig jagte hver eneste af disse skøre udtalelser, der kommer fra nogen af disse kandidater, siger David Joyce ifølge ABC News.

- Så man skal adskille fakta fra fantasi - og fantasi er, at vi vil suspendere forfatningen og gå baglæns. Vi går fremad, siger han.

