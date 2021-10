Ny kryptovaluta på himmelflugt: Er baseret på populær splatter-serie

2400 procent.

Så meget steg den nye kryptovaluta inspireret af hitserien 'Squid Game' fra torsdag til fredag, skriver Euroinvestor.

Kryptovalutaen 'SQUID' blev sat i handel 20. oktober. Det skete i forbindelse med, at der snart lanceres et onlinespil baseret på Netflix-serien, hvor man skal have investeret i valutaen for at kunne deltage.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Markedsværdien på aktien er i alt på 174 millioner dollar. Det svarer til 1,1 milliarder danske kroner. Foto: Netflix

Advarer

Der bliver dog advaret mod den nye kryptovaluta. Hjemmesiden CoinMarketCap, som tracker kurser, skriver således på deres side, at brugere oplever problemer med at sælge deres aktiver igen.

I serien 'Squid Game' følger man en gruppe gældsramte mennesker, som dyster mod hinanden om en enorm pengepræmie og med livet som indsats.

Den er i skrivende stund den mest sete Netflix-serie nogensinde og er således blevet set af 142 millioner husholdninger i de første fire uger efter premieren og har ligget nummer et hos streamingtjenesten i 94 lande.

Netflix' aktiekurs er steget til rekord-højder, efter at 'Squid Game' fik premiere. Det kan du læse mere om her.