Ny lov frustrerer dyrlæger: Nu bliver det dyrere

Fredag trådte en ny EU-lovgivning i kraft, der kan betyde, at det bliver dyrere at have kæledyr

Dyr, dyrere og kæledyrest.

Du skal snart grave dybt i lommerne, når Fido skal have sin ormekur.

En ny EU-lovgivning for dyrlæger, som træder i kraft fra i dag af, kommer til at gøre det dyrere og mere besværligt at være kæledyrsejer i Danmark.

Blandt andet betyder den nye EU-lov, som blev vedtaget tilbage i 2018, at dyrlæger skal fremover følge lægemidlerne godkendelse helt eksakt. De har dermed ikke mulighed for at tilpasse behandlingen til det enkelte dyr.

Det betyder, at man i langt flere tilfælde nu skal give mere medicin til at behandlet dyrene, end dyrlægerne plejer at bruge herhjemme. Det er både dårligt for dyrene og dyrt for ejerne

Det fortæller praktiserende dyrlæge og formand i Den Danske Dyrlægeforening, Hanne Knude Palshof, til Ekstra Bladet.

- I Danmark bruger vi nogle moderne behandlingsstrategier for at undgå at bruge så meget antibiotika. Vi prøver at afkorte behandlingen, så vi nøjes med at hjælpe dyrene til at kunne bekæmpe resten selv, siger praktiserende dyrlæge og formand i Den Danske Dyrlægeforening, Hanne Knude Palshof, til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Tidligere havde vi som dyrlæger mulighed for at sige, om det enkelte dyr skulle have længere eller kortere behandling. Den enkelte dyrlæges vurdering bliver frataget, nu skal vi bare gøre det, der står i produktbeskrivelserne. Det er derfor, vores medlemmer er superfrustreret.

Foreningen har i over to år henvendt sig flere gang til Fødevareministeriet og Sundhedsminsteriet for at dele deres utilfredshed, men det har ikke ført til nogen ændringer, selvom de nye regler, ifølge dyrlægen, ender med at gå udover dyrene

- Man ender med at bruge noget medicin i dyrene, der rent faktisk er unødvendigt, siger Hanne Knude Palshof.