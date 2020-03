Ny lov giver myndigheder adgang til coronamistænktes hjem

Sundhedsmyndighederne skal uden retskendelse have mulighed for at få adgang til folks bolig, hvis der er mistanke om, at de har coronavirus.

Der indføres en solnedgangsklausul, så hastelovforslaget udløber 1. marts 2021.

Det fremgår af lovteksten, der ifølge Ritzau behandles klokken 11 i folketingssalen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) præsenterede onsdag aften en række tiltag, som lukker store dele af Danmark ned på grund af frygten for spredning af coronavirus.

Størstedelen af lovgivningen, der fremsættes som hastelov, fremsættes på sundhedsområdet og giver den siddende minister en række vidtgående beføjelser.

Eksempelvis får myndighederne også mulighed for at tvangsundersøge eller sætte folk i tvangskarentæne, hvis der er mistanke om coronavirus.