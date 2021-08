Ny lov: Kun en times computerspil

En ny lov i Kina skal forhindre, at børn spiller for meget computer

Den nye lov betyder, at børn og unge under 18 år kun må spille online-spil i én time om fredagen, i weekenden og i ferien.

Det skriver BBC.

Den kinesiske stat er ovenikøbet gået så langt, at de har besluttet, at børnene kun må spille online computerspil i tidsrummet 20.00 til 21.00 i de dage.

- Spirituel opium

Spilvirksomheder er blevet instrueret af staten i at sørge for, at børn ikke spiller udenfor det besluttede tidsrum. Derudover sættes der hårdere ind på overvågning af online spilvirksomheder, så der kan sørges for, at tidsbegrænsningen overholdes.

Tidligere på måneden kaldte kinesisk stats-tv online spil som 'spirituel opium', og det skal der altså skæres ned på.

Det er nemlig ikke første gang, at Kina vælger at regulere de unges spil-forbrug. Tidligere var reglerne sådan, at der måtte spilles 90 minutter om dagen, hvilket steg til tre timer i ferierne.

Folk bliver afhængige

De nye restriktioner afspejler en løbende bekymring for det voksende spil-forbrug.

For en måned siden udkom det statslige Economic Information Daily med en artikel, der påstod, at mange teenagere er blevet afhængige af online spil, og det havde en negativ påvirkning på dem.

Efter udgivelsen kunne man se voldsomme kursfald i aktierne på de kinesiske største online spilproducenter.