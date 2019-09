Ny lov: Nu indefryses dine feriepenge

Sommerhus med familien ved Vesterhavet. Romantisk weekend med kæresten i Paris. Festival med vennerne i Skanderborg. Fred og ro i haven derhjemme. Eller måske alene med rygsæk ned gennem Europa.

Uanset hvilken ferieform, du foretrækker, kan vi nok blive enige om, at sommerferien aldrig helt er lang nok. Og næste år risikerer den at blive endnu kortere.

Indtil nu har du optjent 25 dages ferie i løbet af kalenderåret, som du så afholder i ferieåret fra maj til og med april. Men fra i dag ser det noget anderledes ud.

Optjener mindre ferie

Det sker, fordi den nye ferielov bliver rullet ud 1. september næste år. Derfor går vi nu ind i et omstillingsår til den nye model. Det forklarer Helene Grarup Smidt, der er advokat i fagforeningen HK Danmark.

- Næste ferieår bliver kort. Det går kun fra maj til 31. august, hvorefter den nye ferielov træder i kraft. Så til næste sommer har man optjent 16,64 dage til at holde ferie for, siger hun.

Husk penge, pas og... Planlægning. I hvert fald når det gælder næste års ferier. Ellers risikerer du at have for få feriedage at gøre med. Foto: Mogens Flindt

Derfor kan du komme i den situation, at du næste år ikke kan holde helt så lang ferie, som du gerne vil.

- I overgangsperioden har man sikret, at vi kan holde de tre ugers sommerferie, men hvis man tænker, at man gerne vil fire uger væk, så skal man altså tænke over, at man ikke har de 25 dage på kontoen, som man er vant til, forklarer hun.

Planlæg sommerferien nu

Samtidig kan det komme til at knibe, hvis du planlægger at tage fri i skolernes efterårsferie i uge 42 næste år.

- Hvis man holder alle dagene i sommerferien, når man kun at spare 2,08 dage op inden efterårsferien. Derfor vil være meget smart at have en uge på kontoen, så man er sikker på at kunne holde den ferie, man gerne vil.

HK-advokaten anbefaler derfor, at man får kigget i kalenderen med det samme.

- Man skal som lønmodtager allerede nu til at tænke over, hvor meget ferie man vil holde næste sommer. Det kan være en meget god idé at spare lidt på feriedagene fra nu af, og så lave en aftale med chefen om at overføre nogle dage til næste ferieår, siger hun.

Frosne feriepenge

Som en del af overgangen til det nye system, bliver dine feriepenge fra i dag indefrosset i en helt ny fond, der får navnet ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”.

- Alt, hvad man optjener fra nu af til august næste år, bliver indefrosset i en fond. Den pose penge får man så udbetalt, når man engang forlader arbejdsmarkedet, forklarer Helene Grarup Smidt.

Hvis du vil pakke campingvognen både i sommerferien og efterårsferien næste år, kan du blive nødt til at spare på fridagene i år, så du har nogle ekstra i banken. Foto: Simon Bohr/Ritzau/Scanpix

Selvom du altså som udgangspunkt først får pengene igen, når du går på pension, skal du også her være opmærksom.

- I starten af 2021 får alle lønmodtagere en opgørelse i e-Boks af, hvor meget der er indberettet, og der skal man som lønmodtager være på dupperne og tjekke, om arbejdsgiveren har opgjort det rigtige beløb.

Fair for unge

Det kan virke indviklet og bøvlet nu, men når først den nye feriemodel kører, skulle den skabe mere lighed, så især nyuddannede ikke skal vente i op mod halvandet år på at kunne pakke kufferten og rejse på ferie med løn.

- Når man som ung er helt ny på arbejdsmarkedet, går der – som det er i dag – meget lang tid, før man kan holde ferie med løn, og det sendte EU-kommissionen en åbningsskrivelse til Danmark om, at det var i strid med direktivet om, at alle har ret til mindst fire ugers betalt ferie, fortæller fagforeningsadvokanten.