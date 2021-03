Ny måling: En ud af tre siger nej til AstraZeneca-vaccinen

Selv hvis det torsdag besluttes, at coronavaccinen fra AstraZeneca igen skal bruges i Danmark, kan den stå over for problemer.

I hvert fald svarer en ud af tre i en måling, som Megafon har lavet for Politiken og TV2, at de vil sige nej tak til vaccinen.

Her erklærer 33 procent sig uenige i, at de vil vaccineres med AstraZeneca-vaccinen, hvis de bliver tilbudt den, skriver Politiken.

Torsdag er det to uger siden, at Danmark indførte en pause mod at bruge vaccinen. Det skete, efter at myndighederne havde modtaget indberetningerne om alvorlig sygdom blandt nyvaccinerede.

Siden er det blevet undersøgt, om der er en sammenhæng mellem tilfældene, og torsdag vil myndighederne så komme med en status.

Målingen er lavet i denne uge blandt 1053 repræsentativt udvalgte danskere.