Ny måling: Stort nej tak til afskaffelse af store bededag

En ny meningsmåling blandt danskerne viser, at regeringens forslag om at afskaffe store bededag får en langefinger af befolkningen

Diskussionen om, hvorvidt det er en god idé at afskaffe store bededag som fri- og helligdag, er godt i gang.

Ekstra Bladet har søsat en kampagne med 'harme hveder', hvor en række politikere og danskere er foreholdt forslaget.

Nu viser en ny undersøgelse, at næsten 75 procent af danskerne vil sparke regeringens forslag til hjørne.

Regeringen vil afskaffe store bededag for danskerne, og derfor gik Ekstra Bladet på gaden for at uddele 'harme hveder' til politikerne og de danskere, der mister en fridag Vi har på Ekstra Bladet uddelt 'harme hveder' til politikerne og de danskere, der står til at miste en fridag.

Målingen er lavet af Epinion på vegne af Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, skriver fagbevægelsen i en pressemeddelelse.

'Regeringen skal repræsentere befolkningen, men det gør den ikke i den her sag'.

'At den stædigt fastholder det her pilskæve og ekstremt upopulære forslag, der endda er et angreb på vores aftalemodel, forstår jeg simpelthen ikke', udtaler Lizette Risgaard, der er formand for FH.

Modstand på tværs af skel

Modstanden er tage at føle på. Den rammer det brede spektre på tværs af aldre, beskæftigelse og politisk overbevisning. Selv i statsminister Mette Frederiksens (S) egen baghave, burde undersøgelsen give hende dybe panderynker.

72 procent af dem, der stemte på det gamle arbejderparti ved sidste valg, vender tommelfingeren nedad. De afviser altså regeringen udspil.

Det samme gør sig gældende hos Moderaterne, hvor der ikke er meget lykke at spore blandt Lars Løkkes (M) vælgere. 61 procent er af Moderaternes vælgere er nemlig imod forslaget.

Venstres vælgere sender også en bededags-røffel mod Jakob Ellemann-Jensen (V). 65 procent af Venstre-løvernes vælgere er imod forslaget.

Borgerforslag

Målingen er dog ikke den eneste indikation på den store modstand mod forslaget blandt danskerne.

Michaela Pedersen oprettede et borgerforslag 2. januar under navnet 'Bevar store bededag og giv politikerne 10 procent mindre i løn', som i skrivende stund har næsten 46.000 støttere.

Derudover har FH oprettet en underskrift indsamling, som har 360.000 underskrifter lige nu.

'Jeg er ikke i tvivl om, at politikerne holder øje med det, og jo højere vi kommer op, jo bedre er muligheden for, at politikerne forstår, at der skal findes andre løsninger', siger formand Lizette Risgaard.

