Ny mærkværdig sygdom hærger indisk by

En ny mystisk sygdom i en indisk by lægger yderligere pres på myndighederne i Indien

Hele verden kæmper med coronavirus, men i den indiske by Eluru kæmper de nu også med en helt anden sygdom.

Det skriver flere internationale medier heriblandt India Today og The Guardian.

En ny mystisk sygdom har foreløbigt sendt 450 på hospitalet, mens en person har mistet livet. Sygdommen er markant anderledes end coronavirus, og meldingen er, at patienter oplever kvalme, fråde om munden og krampeanfald.

Lægerne har ingen anelse om, hvad de mange mennesker i byen er ramt af, og det har fået de indiske myndigheder til at sende landets førende eksperter til området.

- Specialiserede læger arbejder stadig på at finde årsagen til sygdommen, og vi venter på resultatet fra laboratorierne. Det kan være fra mad eller vand, og sygdommen kan være både vandbåren eller luftbåren, siger Jaganmohan Reddy førsteminister i regionen Andhra Pradesh, hvor Eluru ligger.

Samtidig bekræfter han, at alle personer er fra den samme by, og derfor frygter myndighederne på nuværende tidspunkt ikke, at sygdommen spreder sig fra menneske til menneske.

Alle de syge er samtidig blevet testet for coronavirus, og ingen af dem var positive. Derfor har de udelukket, at covid-19 skulle være årsagen.

Andhra Pradesh er en af de værst ramte regioner, når det gælder coronavirus, og derfor er der i forvejen et stort pres på hospitalerne.