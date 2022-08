I Jylland er der torsdag risiko for kraftig regn det meste af dagen

Regntøjet skal muligvis findes frem, for DMI melder, at der torsdag frem til klokken 20 er risiko for kraftig regn i Jylland.

Lokalt vil der kunne falde mellem 25 og 35 mm regn på seks timer.

Regnen vil være ledsaget af torden.

DMI oplyser, at man derfor skal være opmærksom på lavtliggende områder som f.eks. kældre, vejbaner og viadukter.

Samtidig vil store mængder vand påvirke trafikken, og der er risiko for strømafbrydelser.

Opdateres ...