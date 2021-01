Ny melding fra Pfizer: Her er vi klar igen

Pfizer og BioNTech er fra uge fire - 25. januar - igen klar til at levere det antal doser af coronavaccinen, som man tidligere har lovet.

Det oplyser BioNTech i en pressemeddelelse.

'Vi vender tilbage til den originale plan for leverancer til EU fra ugen, der begynder 25. januar - med endnu større leverancer begyndende fra 15. februar,' skriver de.

'Det vil resultere i, at vi vil være i stand til at levere den lovede mængde af vacciner i det første kvartal og signifikant flere i andet kvartal'.

Udmeldingen kommer, efter at selskaberne tidligere fredag oplyste, at der ville komme færre vaccinedoser i de næste uger. Men nu er det altså kun i den næste uge, at leverancerne vil være mindre.

Ifølge leveringsplanen fra Pfizer skulle Danmark i næste uge modtage 59.475 doser coronavaccine. Hvor mange vacciner, der nu vil blive leveret, har Pfizer endnu ikke bekræftet ifølge SSI.

Reduktionen skyldes, at fabrikken i Puurs, Belgien, skal opgraderes, så der kan produceres 2 milliarder doser om året mod før 1,3 milliarder.

Underskrev protestbrev

Tidligere fredag kom det frem, at seks lande i EU, herunder Danmark, har sendt et brev til EU-Kommissionen, hvor de udtrykker 'alvorlig bekymring' over forsinkelsen i leveringen af coronavacciner fra Pfizer/BioNTech.

Det skrev nyhedsbureauet AFP, som har set brevet.

Sundhedsministre fra Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen og Sverige siger i brevet, at situationen er 'uacceptabel'.

De opfordrer desuden EU-Kommissionen til at presse Pfizer/BioNTech til at 'sikre stabilitet og gennemsigtighed i leveringerne'.

