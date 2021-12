Ny melding fra SSI: Op mod 800 daglige indlæggelser

For få dage siden lød en prognose fra Statens Serum Institut (SSI), at man forventede mellem 9000 og 45.000 smittede samt mellem 130 og 250 nyindlæggelser 24. december.

Mens de to tal tirsdag 21. december var henholdsvis 13.558 og 121, er SSI allerede kommet med en ny forudsigelse for, hvordan de tal kan se ud i januar.

Således melder Tyra Grove Krause, der er faglig direktør i SSI, over for TV 2, at man forventer mellem 500 og 800 nyindlæggelser hver dag i en periode i januar. Det daglige smittetal skal stadig ligge mellem 9000 og 45.000 til den tid.

Vil med sikkerhed stige

Instituttets beregning er dog lavet inden de restriktioner, der blev indført i fredags, som blandt andet betød nedlukning af store dele af kulturlivet og yderligere restriktioner på nattelivet.

Alligevel må man forvente en vis stigning i de to tal.

- Jeg kan med sikkerhed sige, at vi forventer et større antal indlæggelser og smittede i januar, siger Tyra Grove Krause til TV 2.

Ligesom hun for nylig sagde til Washington Post, lyder det over for TV 2, at hun forventer, at januar bliver pandemiens hidtil værste, og at smitten kulminerer om to-tre uger.

Årsagen til den stigende smitte skal ses i omikron-varianten, som vurderes ikke kan stoppes men kun bremses lidt.

Kortere indlæggelser

Foreløbig er det højeste antal nye indlagte på en dag, der er set tidligere i pandemien, 210, som blev registreret i slutningen af december sidste år.

Om SSI får ret i deres dystre prognose for antallet af nyindlagte, vil tiden naturligvis vise, men prognoser har ved flere tidligere lejligheder ramt et godt stykke forbi målet.

Tyra Grove Krause understreger over for TV 2, at selvom vi efter alt at dømme kan se frem mod et større antal daglige indlæggelser, er der i manges tilfælde tale om væsentligt kortere indlæggelser, takket være vaccinerne.

