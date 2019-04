Ny menneskerace fundet

Arkæologer har gjort et opsigtsvækkende fund i Filippinerne

Forskere har fundet resterne af en hidtil ukendt menneskerace.

Det skriver britiske BBC.

Det bemærkelsesværdige fund blev gjort i på øen Luzon i Filippinerne og består af 13 fossiler af hånd- og fodknogler samt tænder. Knoglerne menes at være mellem 50.000 og 67.000 år gamle.

Fossilerne indikerer et fysisk udseende, der ligger et sted mellem nyere menneskearter og nogle af de allerældste. Det kan ifølge forskerne tyde på, at de primitive slægtninge forlod Afrika og nåede helt til Sydøstasien - en bedrift, man hidtil har troet, var umulig.

Grotte, hvor fundene blev gjort. Foto: Ritzau Scanpix

Fundene af fossilerne blev gjort på øen Luzon i Filippinerne. Foto: Ritzau Scanpix

- Efter de bemærkelsesværdige fund af Homo floresiensis blev publiceret i 2004, sagde jeg, at eksperimentet med den menneskelige evolution kunne være gentaget på mange andre øer i regionen, lyder det fra professor Chris Stringer fra Londons naturhistoriske museum til BBC, der fortsætter:

- Den spekulation er tilsyneladende blevet bekræftet næsten 3.000 kilometer væk.

Den nye menneskeart er blevet døbt Homo luzonensis efter det sted, den er blevet fundet.