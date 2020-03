Ny metro åbner i stilhed: Metro-chef vil have folk til at blive væk

På et ukendt tidspunkt på lørdag vil en tilfældig passager stige ind i metrotoget på den nye metrolinje M4 mellem Nordhavn og København H.

Det vil ske uden nogen som helst form for markering. Ingen officielle deltagere fra Metroselskabet, kongehuset, Københavns Kommune eller ministerier vil være til stede, oplyser Metroselskabet til TV 2 Lorry.

Toget vil blot sætte i bevægelse, fortsætte til næste station og samle nye passagerer op. Sådan vil hovedstaden og Danmark uden videre have fået en ny metrolinje.

Årsagen til den stille åbning skyldes naturligvis coronavirus. Det altoverskyggende hensyn har været at undgå mange mennesker og risiko for smittespredning, oplyser administrerende direktør i Metroselskabet, Henrik Plougmann Olsen, til TV 2 Lorry.

- Så vi har selvfølgelig fravalgt alt, hvad der hedder festivitas og fejring på nogen måde, siger Henrik Plougmann Olsen.

Metroselskabet vil ikke oplyse, hvornår det første metrotog kører og fra hvilken station. Begivenheden skal gøres så uinteressant som muligt, og Metroselskabet beder indtrængende folk om at holde sig væk.

- På lørdag sker der ingenting. Der åbner en metro til dem med blandt andet kritiske sundhedsfunktioner, der har brug for den. Og hvis der er nogen, som meget gerne vil på udflugt og se, hvordan den ser ud, så appellerer jeg virkelig til, at de venter med at gøre det til efter den 13. april, siger Henrik Plougmann Olsen med henvisning til datoen for ophør af myndighedernes midlertidige nedlukning af Danmark.

Han oplyser også, at det er vigtigt at sætte driften af M4 i gang for at sprede metrorejsende endnu mere, end de er i forvejen. M4 vil nemlig fordoble antallet af afgange på den travle strækning mellem Østerport og København H.

- Passagererne i Metroen har været gode til at sørge for, at der ikke har været trængsel i denne periode. Så det håber jeg, at alle vil hjælpe med i den næste periode og på lørdag, siger Henrik Plougmann Olsen.

Når rejsende tager M4 på lørdag vil der dog allerede flere dage op til den officielle åbningsdag have kørt helt almindelige passagerer med M4.

Det skyldes, at Metroselskabet på strækningen fra Københavns Hovedbanegård til Østerport har samlet passagerer op i udvalgte tog, som lige nu kører de sidste testkørsler for blandt andet at sikre, at der uden problemer kan køre flere tog mellem de to stationer, hvor både Cityringen og Nordhavnsmetroen fra på lørdag vil køre.

Også det er sket af hensyn til coronavirus.

- Jo hurtigere, vi kunne få spredt passagererne, jo bedre. Så i det omfang, det kan lade sig gøre, lukker vi også folk ind i testtog. Det giver flere muligheder for, at folk ikke står tæt sammen.

Metroselskabet har iværksat flere tiltag for at mindske spredning af coronavirus. Der kører blandt ikke tog fra klokken 24-05 om natten.