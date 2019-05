Ny metrolinje i København forsinket

Metroselskabet meddeler, at Cityringen i København bliver to måneder forsinket og ventes at åbne i slutningen af september

Det skyldes, at entreprenøren på byggeriet, Copenhagen Metro Team (CMT), ikke har overholdt en aftalt deadline i marts.

Derfor udestår der fortsat en del testkørsler, før sikkerhedsgodkendelsen kan komme i hus.

- Selv om det i det store billede er mindre ting, der mangler, har det desværre vist sig at være for meget til, at det er realistisk at indhente det forsinkede arbejde.

- Derfor er vi nødt til at rykke åbningen af Cityringen til slutningen af september, siger Metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen, i en pressemeddelelse.

Han understreger dog, at en åbning i september forudsætter, at den reviderede tidsplan holder. Metroselskabet forventer at kunne melde en endelig åbningsdato ud i juni.

Cityringen skulle oprindelig være åbnet i december sidste år, men i 2014 udsatte man den planlagte åbning med syv måneder.

De seneste forsinkelse betyder, at den samlede regning for Cityringen stiger med 165 millioner kroner. Metroselskabet vil dog forsøge at få ekstraomkostningerne dækket af CMT.

Cityringen supplerer de nuværende to linjer og forventes at få antallet af årlige rejser med Metroen til at fordobles.

Senere er det planen at udvide Metro-netværket med afstikkere til Nordhavn og Sydhavn, hvor der de seneste år er bygget mange tusinde nye boliger.

