Ny metrolinje i problemer

Alle metrotog i spor to på M3-linjen holdt stille fredag eftermiddag

Metroselskabet vidste ikke, hvad der var galt, da alle tog på den nye M3-linje i spor to holdt stille fredag eftermiddag

Det fremgik af et tweet af selskabet. Alle tog i spor et gik dog stadig efter planen. Metroselskabet kunne heller ikke oplyse, hvornår de kunne genoptage driften i spor to.

Det viste sig dog at blive ganske kort tid efter. Der er dog stadig ingen forklaring på, hvorfor togene holdt stille.