Ny milepæl: Alle over 16 år inviteret til vaccination

Vaccinerne ruller ud for fuld udblæsning landet over, og onsdag er alle over 16 år blevet inviteret til vaccination i Danmark.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen på Twitter med ordene 'Nu er der ikke langt igen.'

Seneste opgørelse fra Statens Serum Institut viser, at i alt er 3,5 millioner danskere påbegyndt vaccinerede, heraf er 2,1 millioner danskere helt færdigvaccinerede.

86,8 procent har fået vaccinen fra Pfizer, 7,5 procent har modtaget Moderna, 4,4 procent har fået AstraZeneca, mens 1,3 procent har fået det ene stik fra Johnson & Johnson.

I alt er 36,8 procent af danskerne færdigvaccinerede.

Den højeste vaccinations-procent er i Region Sjælland, hvor 63,2 procent har påbegyndt vaccinen, mens det laveste procenttal er i Region Midtjylland, hvor 57,7 procent som minimum har fået det første stik.