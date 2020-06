Ny minkbesætning aflives efter udbredt fund af corona

Endnu en minkbesætning i Nordjylland skal aflives efter fund af Covid-19 i besætningen, oplyser Fødevarestyrelsen mandag.

Prøver i besætning har vist, at over halvdelen af minkene er smittet med Covid-19, der er sygdommen, som man kan få af coronavirus.

- Fødevarestyrelsen har med få dages mellemrum testet en minkbesætning i Nordjylland. Prøver viste, at Covid-19-smitte har spredt sig fra få til mange dyr, så over halvdelen af minkene nu er smittede, skriver Fødevarestyrelsen.

- Regeringen har - på linje med den første smittede minkbesætning - valgt at slå besætningen ned ud fra et forsigtighedsprincip.

Minkene vil derfor blive aflivet 30. juni. Der er tale om en besætning på cirka 4200 mink.

- Siden de første prøver blev udtaget, har minkbesætningen været underlagt restriktioner fra Fødevarestyrelsen. Det betyder, at ingen dyr og kun få mennesker kommer ind og ud af besætningen, skriver Fødevarestyrelsen.

Tidligere er der fundet et større udbrud af corona i en anden nordjysk minkfarm. Her blev alle minkene også aflivet. Det var en besætning på 11.000 mink.

I begge de to nordjyske tilfælde er mennesker med kontakt til minkfarmene blevet testet positiv for smitte med coronavirus.

Derfor har Fødevarestyrelsen været rundt på 120 danske minkfarme for at teste, om der er flere mink, der er smittet med coronavirus.

Svarene ventes i denne uge.

Minkbranchen er en milliardforretning i Danmark med over fem milliarder kroner i årlig omsætning ifølge Danske Minkavlere. Det er dog en halvering af branchens omsætning fra fire år tidligere.

Minkavlere har luftet bekymring for, at coronakrisen kommer til at gøre ondt værre for branchen.

Det fremgår ikke af myndighedernes melding, om der er fundet svar på, hvorvidt dyr og mennesker har smittet hinanden. Og i så fald hvem, der har smittet hvem.