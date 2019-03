Ny motorvej vækker vrede: Skammeligt

En enkelt grusvej snor sig fra færgelejet og rundt på Egholm. Markerne spirer så småt, og få meter fra vejen står 12 rådyr og spiser.

Egholm ligger en fem minutter sejltur fra Aalborg og er landets største økologiske ø. Selvom den har postnummer 9000 og egentlig hører med til storbyen, viser det rige dyreliv sig overalt. Det er derfor, folk flytter hertil.

- Vi faldt for øen, da vi holdt barnedåb herovre. Vi kan godt lide byen, men elsker roen på landet. Her kunne vi få det hele, siger Johan Hoberg Ringström, formand for Egholm Øko-Ø, der flyttede hertil med sin kone og tre børn for tre år siden.

Motorvejsbro til 6,6 milliarder

Kort før folketingsvalget er regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om en infrastrukturaftale til 112,7 milliarder kroner.

- Vi vil have mindre transporttid. Med infrastrukturplanen kan vi sørge for, at det går hurtigere at transportere sig fra A til B, hvad enten man benytter sig af tog, bus eller bil, sagde transportminister Ole Birk Olesen (LA) på et pressemøde onsdag.

Politikerne lover blandt andet, at byggeriet af den tredje Limfjordsforbindelse, som nordjyderne har sukket efter i årtier, går i gang i 2024. 6,6 milliarder er der sat af til projektet.

En motorvejsbro hen over øen står dog ikke øverst på øboernes ønskeliste.

- Vi er vildt begejstrede for, at der kommer en tredje Limfjordsforbindelse. Den ligger altså bare det helt forkerte sted, siger Torben Lund.

Han er krigsveteran med ptsd og flyttede hertil for to et halt år siden for at have fred og ro sammen med sin hun Coca.

Til kamp for naturen

- Den her løsning kommer ikke til at aflaste trafikken i Aalborg lige så meget, som hvis de byggede et ekstra rør på tunnelen i øst. Så ville de heller ikke ødelægge vores natur.

- Og det er så også det vigtigste argument. Vi bliver nødt til at snakke vores dyrs sag, de kan ikke selv gøre det, tilføjer Ove Axelsen, der er formand for Egholm Samråd og har boet på her i 35 år.

- Men vi mener det selvfølgelig også, fordi vi bor lige her, det er klart. Vi bor her jo, fordi vi elsker stilheden. Men det er altså også en dårlig løsning for alle andre, siger han.

Færgemanden byggede selv broer: - Skammeligt af politikerne

Egholmfærgen tøffer stille og roligt fra Aalborg til Egholm. Højt hævet over dækket sidder skibsfører Ole Clausen i styrehuset og fører Egholm-borgere og besøgende sikkert over Limfjorden.

Den 70-årige 'Færgefatter', som han kaldes i folkemunde, har haft tjansen i 14 år. Før det var han dykker på brokonstruktioner.

- Jeg har været med til at lave Storebæltsbroen og Øresundsbroen, men de broer generede bare ikke nogen. Der lavede vi faktisk nye øer, siger han og lægger ikke skjul på, at han er imod regeringen og Dansk Folkepartis nye transportaftale.

'Færgefatter' kalder de lokale Ole Clausen, der har været 'far' for færgerne Egholm og Egholm II i 14 år. Han håber ikke, motorvejsbroen over Egholm bliver til noget. Foto: René Schütze

- Det er skammeligt af politikerne, de burde selv komme ombord en dag, hvor færgen er fuld af bedsteforældrene med børnebørn på vej på tur på den her grønne plet. Egholm er et åndehul.

Det ligger ikke endeligt fast, om der kommer en afkørsel på Egholm, og om færgen i så fald skal indstille sejladsen. Uanset hvad er det ikke skibets fremtid, der får færgemanden op i det røde felt.

- Det betyder ikke en skid for mig, for når de er færdige, er jeg pensioneret.

Togpendlerne taber

Med den nye transportaftale skrotter regeringen og Dansk Folkeparti Togfonden, der blev vedtaget i 2014 af Helle Thorning-Schmidt-regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Den skulle have sikret lynhurtige tog og en rejsetid på blot en time mellem landets fires største byer. Der bliver dog fortsat investeret milliarder i den offentlige transport, men aftalen nævner ikke noget om, hvor meget den vil forkorte rejsetiden.

I dag kører lyntoget turen fra Aalborg til Aarhus på en time og 23 minutter. Ekstra Bladet har spurgt togpendlerne på Aalborg Station, hvad de synes om den nye aftale.

Lise Kristensen, 63 år, Hobro

- Det synes jeg er træls. Jeg pendler hver dag til Aalborg Sygehus, hvor jeg er sosu-assistent. De har jo skåret i antallet af lyntog, så det tager lang tid at komme frem, så det er jeg meget træt af.

Mads Sangill, 23 år, Aalborg

- Jeg tager kun toget til Hobro, så rejsetiden er okay for mig, men jeg synes alligevel, det er en dårlig aftale. Det er allerværst for naturen på Egholm, som vi er mange, der bruger.

Susanne Hald, 54 år, Aalborg

- Jeg har lige fået arbejde i Aarhus og tager toget derned, så jeg synes da, det er lidt træls. Man vil jo altid gerne hurtigt frem og tilbage, men pengene skal jo tages et sted fra.