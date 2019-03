Ny motorvejsfrakørsel er en kæmpe succes

Et nyt tiltag på Fynske Motorvej sparer både penge og tid for landets trafikanter

Det kører for Fynske Motorvej for tiden.

Med et helt nyt tiltag har Vejdirektoratet nemlig både sparet trafikanter for tid og penge. Det såkaldte 'ruderanlæg' er det første af sin slags i Danmark. Anlægget fungerer som til- og frakørsel 52 syd for Odense og blev indviet i efteråret 2017.

Vejdirektoratet har gennemført målinger af ruderanlægget siden dets implementering, og det ser ud til, at anlægget igennem sin effektivitet vil spare samfundet omkring 10 millioner kroner om året.

Samtidig måler Vejdirektoratet, at det nye anlæg formår at få 12 procent flere trafikanter igennem, at de sammenlagt bruger halvt så lang tid i tilslutningsanlægget som før.

Ole Birk Olesen (LA) er stærkt tilfreds med ruderanlægget.

- Jeg havde selv fornøjelsen af at være en af de første, der kørte gennem dette nye og innovative anlæg, og jeg har siden været spændt på, om det kunne afhjælpe det trafikale pres, som trafikanterne i rampekrydset syd for Odense oplevede. Jeg er derfor meget tilfreds med, at der nu både kommer flere trafikanter gennem anlægget end før, og at de kommer hurtigere frem, siger transportministeren.