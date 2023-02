Ny mystisk ballon observeret

En kæmpe luftballon har skabt røre i USA. Ballonen mistænkes at være et forsøg på spionage fra Kina , der imidlertid afviser.

Midt under strid mellem Kina og USA melder Colombias luftvåben om et objekt med ballonlignende egenskaber

Nu er der mere ballonballade.

Først måtte USA skyde en ballon ned ud for Carolina-kysten, efter at den havde krydset følsomme militære steder i hele Nordamerika. Og nu har Colombias luftvåben observeret et objekt i luften med 'egenskaber, der minder om en ballons'.

Opdagelsen blev gjort om morgenen fredag 3. februar, hvor objektet befandt sig i 17.000 meters højde.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Og nu bekræfter de kinesiske myndigheder, at den er god nok. De siger dog, at der er tale om en vejrballon, der udelukkende har et civilt formål.

- Begge sider bør håndtere det på en rolig og rigtig måde uden at bruge magt, siger Mao Ning, der er talsmand for udenrigsministeriet i Kina.

Desuden fortæller hun på et pressemøde, at ballonen har forvildet sig væk fra sin planlagte rute, og at den ved et uheld er fløjet over Sydamerika og Caribien.

Ingen fare

følge luftvåbnet udgjorde det 'ikke nogen fare for national sikkerhed, forsvar eller flysikkerheden', skriver dpa.

Colombia arbejder nu sammen med andre lande om at fastslå, hvor objektet kommer fra.

Objektet bevægede sig med en gennemsnitlig fart på 25 knob og blev opdaget i den nordlige del af landet. 25 knob svarer til omkring 46 kilometer i timen.

Foto: Chase Doak/Reuters

USA's forsvarsministerium, Pentagon, oplyste fredag, at den luftballon, som befandt sig over amerikansk luftrum, ikke var den eneste formodede kinesiske luftballon, USA havde kendskab til.

- Vi får meldinger om en ballon, som er på vej over Latinamerika. Vi anser den lige nu for at være endnu en kinesisk overvågningsballon, sagde Pentagon-pressesekretær Patrick Ryder i en udtalelse til CNN.

Stærkt utilfredse

På det tidspunkt oplyste Pentagon ikke yderligere om, hvor objektet blev set.

Det oplyses ikke, om den colombianske observation har forbindelse til den tidligere Pentagon-udmelding.

Kina udtrykker søndag stærk utilfredshed med USA's nedskydning af den kinesiske luftballon over det sydøstlige USA lørdag. Landet hævder, at embedsmænd i USA havde sagt, at den ikke udgjorde nogen militær trussel.

- Under disse omstændigheder er det klart, at reaktionen med brug af væbnet magt er overdreven og et alvorligt brud på international praksis, skriver Kinas udenrigsministerium ifølge The New York Times.

- Kina forbeholder sig retten til at komme med et svar, tilføjes det.