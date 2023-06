Ny nedtur for stor burgerkæde: Straffet med bøde for klamme fund

Nu er den gal igen.

Burger Shack var i 2020 ramt af den ene skandale efter den anden, efter flere af kædens restauranter blandt andet fuppede kunderne og håndterede oksekød på en farlig måde.

Siden har kæden forsøgt at genvinde forbrugernes tillid, men nu er Burger Shack på Frederiksgade i Aarhus ramt af en ny nedtur, efter Fødevarestyrelsen var på besøg 23. maj.

I kontrolrapporten fra besøget fremgår det, at butikken er blevet straffet med en bøde på 10.000 kroner og en sur smiley, fordi det sejler med rengøringen.

Især omkring restaurantens friture.

Friture-pøl

'Mellem bordet, som fritureren står på, ses en samling af brune produktrester og pomfritter. På gulvet under virksomhedens friture, ses en pøl af olie på cirka 50x50 centimeter,' skriver de og fortsætter.

'På bagvæggen under frituren ses flere olie-løbere. På gulvet under frituren ses flere ledninger med fedtede brune belægninger. På karmen under frituren ses en sort fedtet belægning.'

Andre steder i køkkenet har det også haltet med rengøringen. Der blev nemlig spottet gamle madrester under en køleenhed, og på tre af køleskabenes låger blev der fundet en 'fedtet, aftørlig belægning'.

Flere andre steder er der ligeledes fundet fedtede belægninger, fremgår det af kontrolrapporten.

'Et øjebliksbillede'

Burger Shacks egen bemærkning i rapporten til de klamme fund lyder blot:

'Vi går rigtigt meget op i rengøring og egenkontrol og gør rent en time hver aften.'

Ekstra Bladet ville gerne have interviewet Burger Shack for at få en uddybende kommentar, men det har ikke været muligt.

Administrerende direktør Christian Tønnesen skriver i stedet i et skriftligt svar, at 'kontrollen skete midt i vores travleste periode på dagen, så derfor er det selvfølgelig et øjebliksbillede'.

Håber snart de kommer igen

Ekstra Bladet har dog spurgt ham, om han mener, den udlægning passer godt med, at der ifølge kontrolrapporten blev fundet 'gamle madrester under en køleenhed'.

'Jeg er helt enig i, at det ikke er godt nok, og jeg garanterer, at vi gør alt, hvad vi kan, for at det aldrig sker igen,' lyder svaret fra Christian Tønnesen.

Han skriver videre, at der siden besøget er blevet foretaget to hovedrengøringer af restauranten - både af personale og eksternt rengøringsfirma - og at de har afholdt to interne kontrolbesøg uden anmærkninger.

'Indskærpelsen medfører to gebyrbelagte opfølgende kontroller, og jeg håber, at de snart kommer forbi igen, så de kan se, at vi har styr på restauranten,' skriver administrerende direktør hos Burger Shack, Christian Tønnesen.