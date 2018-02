Ny nedtur for voldtægtsanklaget verdensstjerne: Datteren er død

Ensa Cosby, der er datter af Bill Cosby, er død 44 år gammel. Familien oplyser, at dødsfaldet skyldes sygdom

Bill Cosby har mistet sin datter Ensa Cosby til en nyresygdom, oplyser familien i en pressemeddelelse.

- Familien Cosby takker de mange mennesker for deres bønner for vores elskede og smukke Ensa, lyder det blandt andet i meddelelsen, som CNN er kommet i besiddelse af.

Den tidligere stjerneskuespiller har yderligere tre døtre og en søn med konen Camillie, der har stået ved sin mands side under de mange anklager han er under for tiden.

De seneste år har familien Cosby været gennem en turbulent tid, efter adskillige kvinder har anklaget faren, Bill Cosby, for at have begået seksuelle overgreb mod dem. Og nu kommer datterens død så oven på de mange uheldige sager, der knytter sig til familiens navn.

En familie, som også har mistet et andet barn i sønnen Ennis Cosby, der blev skudt, mens han forsøgte at begå et røveri tilbage i 1997.

Ensa Cosby havde altid været en stærk forsvarer af sin far, og har tidligere forholdt sig kritisk om de anklager, der klæber sig til hans navn:

- Jeg tror, at racisme spiller en kæmpe rolle i denne sag. Min far er blevet offentligt lynchet af medierne. Hele min familie har kunne stå hjælpeløse og se, hvordan disse frygtelige beskyldninger er blevet fremført, fortæller hun i en meddelelse til IHeartRadio.

Ensa Cosby blev 44 år gammel. Der er endnu ikke fastlagt en dato for begravelsen.

Læs mere om sagen mod Bill Cosby her:

Voldtægtsanklaget verdensstjerne optræder igen

Se også: Connie Nielsen hylder manifest: Hvor skriver jeg under?

Se også: Bill Cosby hyrer Michael Jacksons stjerneadvokat

Cosby vandt første omgang: Nu skal han for retten igen

Se også: Dommer erklærer retssag mod Bill Cosby ugyldig