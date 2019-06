Ny Netflix-serie chokerer

Den arabiske Netflix-serie 'Jinn' har chokeret mange i Mellemøsten efter seriens debut forrige uge.

Det skriver nyhedsbureaet AP.

Serien er den første arabiske Netflix-serie og er filmet i Jordan.

Netop i Jordan har serien skabt stor debat, da mange mener, at serien viser et forkert billede af det jordanske samfund, og derfor ser de serien som en fornærmelse mod landet.

- Jeg kommer aldrig til at lade mine børn se den. Det er umuligt, siger en jordansk kvinde til AP.

Serien har fået stor opmærksomhed i Mellemøsten, og kvinden valgte at se dele af den, fordi så mange talte om den. Men nu har hun fået nok.

- Jeg vil ikke anbefale nogen anden mødre at lade børn se den. Aldrig.

Årsagen til kritikken skal findes i de unges sprogbrug i serien, hvor mange bruger bandeord. Desuden kritiseres serien for at vise unge, ugifte personer kysse.

På Jordans militærs hjemmeside står der, at afdelingen for cyber-kriminalitet forsøger at få serien fjernet fra den jordanske Netflix-version.

Kort efter seriens debut, blev der indkaldt til et møde, hvor det skulle besluttes, hvorvidt serien skulle have lov til at blive. Men mødet blev udskudt, og det er derfor uklart, hvordan fremtiden for 'Jinn' ser ud i Jordan.

