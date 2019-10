Ny nobelprisvinder: Mennesket vil finde aliens inden 30 år

Den nykårede nobelprisvinder i fysik Didier Queloz har meldt ud, at mennesket i løbet af de næste 30 år vil opdage aliens i verdensrummet.

Det afslørede han i London tirsdag, hvor han blandt andet sagde følgende:

'Jeg kan ikke tro på, at vi er de eneste levende eksistenser i universet. Der er simpelthen alt for mange planeter og alt for mange stjerner. Og kemien er universel. Den kemi, der skabte liv på jorden, kan også skabe liv andre steder'

Det skriver den britiske avis The Telegraph og Independent

Det amerikanske medie NBC giver også her en forklaring på Nobel-prisen samt jagten efter aliens i verdensrummet.

Mange mennesker forestiller sig, at en aliens fra verdensrummet måske vil se sådan ud. Men ingen ved det. (Foto: Shutterstock)

Didier Queloz, der går under kælenavnet 'planet-jægeren' var allerede som PhD-studerende tilbage i 1995 med til at opdage den første planet uden for vores eget solsystem. Siden har han medvirket til opdagelsen af 4000 nye såkaldte exo-planeter. Det vil sige planeter, der kredser om en anden stjerne end solen.

Professor Queloz, der har arbejdet på Universitet i Cambridge siden 2013, fortæller, at han er sikker på, at man vil opdage aliens, inden der er gået 100 år. Men han tilføjer også:

'Det er realistisk, at man kan skabe en ny maskine, der bedre kan forstå de bio-kemiske aktiviteter, der finder sted på exo-planeterne, inden der er gået 30 år, siger Didier Gueloz om maskinen, der kan medvirke til at finde liv.

Fysikeren og rumforskeren Didier Queloz opdagede allerede i 1995 den første planet uden for vores eget solsystem. (Foto: Ritzau Scanpix)

Didier Gueloz har i øvrigt afsløret, at hans dag havde startet dårligt, da han for nylig fik nobelprisen i fysik sammen med to andre astronomer, den canadiske James Peebles samt Michael Mayor, der var Didiers Queloz PhD-vejleder, da han fandt sin første exo-planet.

På selve afsløringsdagen for nobelprisen punkterede hans cykel. På et efterfølgende stresset møde ignorerede han et telefonopkald fra Nobel-komiteen, der ville informere ham om, at han havde vundet prisen.

Det endte med, at han fik oplysningen om prisen fra personalet på Universitetet i Cambridge. Didier fortæller, at beskeden gav ham et såkaldt 'black out' i to minutter.