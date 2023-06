Ny Nord Stream-afsløring: Sådan kan det være sket

En række sprængstofeksperter vurderer nu på baggrund af nye tv-optagelser, at sabotagen af Nord Stream 2-gasledningen med stor sandsynlighed er udført med kun få kilo sprængstof

En række sprængstofeksperter vurderer nu på baggrund af nye tv-optagelser, at sabotagen af Nord Stream 2-gasledningen med stor sandsynlighed er udført med kun få kilo sprængstof

Ved du noget? Skriv til eb-sikker@protonmail.com.

Helt nye videooptagelser af den sprængte Nord Stream 2-gasledning får nu en række førende eksperter til at pege på, hvordan sprængningen med stor sandsynlighed er foretaget.

Ifølge dem har man nemlig ikke behøvet de flere 100 kilo sprængstof, som flere iagttagere ellers har vurderet. Faktisk tværtimod.

- Det er meget sandsynligt, at der har været tale om en mindre, retningsbestemt sprængladning på ganske få kilo.

Sådan lyder vurderingen fra Niels Kamp, der er sprængstofekspert og tidligere har haft ansættelse ved Forsvaret og hos Forsvarets Efterretningstjeneste.

Han bakkes op af flere eksperter på området.

Annonce:

De nye videooptagelser er foretaget af Ekstra Bladet, TV 2, tyske RTL og franske Libération, der i et internationalt samarbejde har lavet undervandsoptagelser ved det sydlige eksplosionsområde omkring Nord Stream 2-gasledningen, der aldrig før har været undersøgt i et sådant omfang.

Billederne, som Ekstra Bladet og partnermedierne nu kan bringe, afslører, ifølge eksperterne, hvad der med stor sandsynlighed er foregået ved sprængningen af Nord Stream 2.

Et tydeligt indhak

Ekstra Bladet har sammen med de øvrige medier allieret sig med norske Blueye Robotics, der råder over avancerede undervandsdroner, og det er netop de droner, der har lavet optagelserne.

Efter måneders research drog alle fire medier i midten af juni ud til stedet i Østersøen, hvor den første lækage fandt sted.

Her viser de nye billeder meget tydeligt de to resterende ender af Nord Stream 2-gasledningen.

Under området for lækagen er der et stort krater på omkring ti meter, og den ene ende af rørene står omkring syv meter op fra havbunden i en retning på 35 grader.

Annonce:

Bunden af brudfladerne på de to ender på røret er skåret meget 'rent' fra hinanden, hvor man i toppen af brudfladerne kan se mere af røret, der stikker frem.

Især det ene rør - som stadig ligger langs havbunden - er dog interressant. Her ses nemlig et indhak i røret fra toppen, hvor metallet 'falder' ned over røret.

Retningsbestemt sprængladning

Ifølge eksperterne er det netop røret langs havbunden, der afslører, hvad der med stor sandsynlighed er sket.

En af dem er førnævnte Niels Kamp, der ikke er i tvivl om, hvad der er sket, da han ser de nye billeder.

- Det der er en retningsbestemt sprængladning, siger han.

- Det er meget karakteristisk at se det brud. Det er kun konsistent med et stort tryk, der stammer fra en sprængning. Brudfladerne viser tegn på, at det er sprængt. Billederne giver sig selv, lyder det.

Annonce:

Lars Nøhr-Nielsen, der er metalspecialist hos Force Technology, som tidligere har lavet tests på gasrør med tryk, er enig i, at det med stor sandsynlighed er foregået med en retningsbestemt sprængladning.

- Hvis vi kigger på de to ender, som I har undersøgt, så bærer den ene brudplade meget tydelige præg af, at der har været en eller anden energiudladning, siger han og forklarer, at der er flere indikationer på en retningsbestemt sprængladning. Han vil dog ikke konkludere noget med sikkerhed.

- Det kunne være konsistent med sprængstof på ydersiden. Altså en sprængskæreladning, der har været lagt meget præcist et bestemt sted, siger Lars Nøhr-Nielsen.

Få kilo sprængstof

De to danske eksperter står dog ikke alene.

En fransk ekspert i brug af sprængstof under vand, der ønsker at være anonym på grund af sit arbejde, er enig med de danske eksperter i, at der har været brugt en retningsbestemt sprængladning, da han ser de nye optagelser. Ekstra Bladet og partnermedierne er bekendt med hans identitet.

Annonce:

Han affejer desuden teorien om, at der skulle være brugt flere 100 kilo sprængstof for at udføre sabotagen.

- Disse små ladninger har en meget præcis effekt, der gør det muligt at benytte sig af meget få kilo sprængstof, siger han.

Det er Niels Kamp helt enig med ham i.

- Hvor meget sprængstof ville du vurdere, der er blevet brugt her?

- Langt under få kilo. Langt under en håndfuld kilo. Mindre end det, svarer Niels Kamp.

- Det her skyldes en lille og kraftig, men lokal hændelse.

En retningsbestemt sprængladning, som eksempelvis en sprængskæreladning, er en lille ladning på få kilo, hvis energi rettes et meget præcist sted hen, når den detoneres. Det er derfor ikke hvem som helst, der kan udføre sådan en sprængning, forklarer Niels Kamp. Det er nemlig en 'videnstung operation', der kræver 'sprængteknisk viden'.

- Det kræver et fagligt miljø. Det er multidisciplinært, og der er rigtig mange aspekter i det her.

Fotos fra ekspeditionen

Fuld skærm

Trond Larsen fra Blueye Robotics gør undervandsdronen klar. Foto: Per Rasmussen Undervandsdronen sendes i vandet. Foto: Per Rasmussen Trond Larsen styrer undervandsdronen ved Nord Stream 2. Foto: Per Rasmussen Der sendes drone i vejret. Foto: Per Rasmussen Der kigges med, imens undervandsdronen filmer ved Nord Stream 2. Foto: Per Rasmussen Undervandsdronen er både udstyret med sonar og kamera. Foto: Per Rasmussen

Annonce:

Fire lækager

Der har i alt været fire lækager på Nord Stream-gasledningerne, som alle skete inden for kort tid tilbage i september sidste år.

26. september klokken 2.03 registrerede man den første lækage i Østersøen. Det var den sydlige sprængning på Nord Stream 2, som er den, Ekstra Bladet og partnermedierne har undersøgt.

17 timer senere registrerede man to yderligere lækager. Her var tale om de to lækager på Nord Stream 1 - omkring 80 kilometer fra den første lækage.

Først 28. september opdagede man det fjerde og sidste læk på gasledningerne. Denne gang fandt man det på den samme Nord Stream 2-gasledning, som den første lækage blev registeret ved.

Danske, svenske og tyske myndigheder arbejder på en efterforskning af forløbet, men der er indtil videre ikke meldt noget officielt ud.

Ekstra Bladet, TV 2, RTL og Libération har forelagt Københavns Politi, der leder efterforskningen, de nye oplysninger. De har ikke ønsket at kommentere det af hensyn til den igangværende efterforskning.

Ekstra Bladet fandt tidligere på året den mystiske båd, som dansk politi ledte efter på Christiansø.