Ny omikron-undervariant er mest dominerende

Den nye omikron-undervariant, BA.5, er nu den mest dominerende coronavariant i Danmark.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

I forrige uge udgjorde undervarianten 32 procent af alle tilfældene i landet, mens varianten i sidste uge udgjorde 59 procent, oplyser Heinicke tirsdag.

- Den (BA.5-varianten, red.) ser ud til at have en vækstfordel sammenlignet med øvrige varianter, men der er fortsat ikke tegn på, at den giver et mere alvorligt sygdomsforløb, lyder det.

Det var forventet af både sundhedsministeren og Statens Serum Institut, at BA.5-undervarianten ville blive dominerende.

Det er på trods af, at BA.5 blot udgjorde mindre end en procent af den samlede smitte i midten af maj.

Kontakttallet er desuden blevet beregnet til 1,1 tirsdag for anden uge i træk.

Når kontakttallet er 1,1, vil det sige, at 10 smittede i gennemsnit smitter 11 andre.

Tallet kan sige noget om, hvorvidt smitten i samfundet er på vej op eller ned. Det fortæller dog ikke, hvor mange smittetilfælde der er i samfundet.

I sidste uge var det første gang siden begyndelsen af februar, at kontakttallet var højere end 1,0.

Ifølge sundhedsministeren ses der både en stigning i antallet af nye tilfælde og positivprocenten, ligesom der i spildevandsovervågningen ses samme stigning.

Dog skriver Magnus Heunicke, at niveauet er relativt lavt sammenlignet med tidligere på året.

I forrige weekend slog han fast, at 'det overhovedet ikke er på tale' med restriktioner over sommeren.

