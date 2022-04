Ny omstridt rapport: - Tallene er skræmmende

En ny vejledning fra WHO opfordrer til at legitimere aborter, uanset hvor langt man er henne i graviditeten. Alt for mange ulovlige aborter fører nemlig til lemlæstelse eller dødsfald, siger professor

Det er ikke alle steder i verden, hvor der er adgang til abort, hvis man ønsker at afbryde en graviditet. Derfor tyer en del gravide, som står i denne situation, til illegale aborter, der i værste fald kan ende fatalt.

I en ny vejledning fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefales verdens lande at gøre det muligt at få foretaget en abort - uden andre krav end at den gravide ønsker det. Vejledningen møder kritik for mangel på etiske overvejelser om, hvornår man bør afbryde en graviditet.

Dog mener professor i føtalmedicin på Rigshospitalet og Københavns Universitet Olav Bjørn Petersen, at rapporten bør læses med modsat fortegn.

- Det er et indspark i forhold til den global sundhed. Globalt set er den manglende mulighed for abort inden for et velfungerende sundhedsvæsen nemlig et kæmpe problem, og i nogle lande endda for nedadgående, forklarer professoren til Ekstra Bladet.

Kampen mod usikre aborter

Ønsket om at afbryde en abort kan ende med en desperat løsning, der kan koste den gravide livet eller føre til lemlæstelse med livslange konsekvenser.

- Tallene er skræmmende. Mellem 5 og 13 procent af alle mødredødsfald i verden skyldes usikre eller illegale aborter. Det betyder, at der hvert år dør mellem 14.000 og 40.000 raske kvinder på grund af usikre aborter, og så er der et mørketal i forhold til dem, der bliver lemlæstet af det, siger Olav Bjørn Petersen.

Det gælder primært udviklingslandene. Dog er der undtagelser såsom USA, hvor flere stater er i gang med at begrænse kvinders adgang til aborter, selvom der er mulighed for at foretage sikre indgreb. Og det er et problem ifølge professoren.

Afbrudt graviditet

I anbefalingen fra WHO bliver der lagt op til, at den gravide selv skal have muligheden for at vælge en abort til, selv hvis fosteret er sundt og raskt.

Dog er det ikke den væsentligste pointe, vurderer Olav Bjørn Petersen.

- Det helt store problem er de mange lande, hvor der ikke er mulighed for eller lige adgang til at få foretaget en abort som et sikkert indgreb, eller de lande, der sætter mange begrænsninger.