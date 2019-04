Ny Paludan-demonstration aflyst: - Skandaløst og trist

På grund af uændret sikkerhedstrussel mod Rasmus Paludan har Syd- og Sønderjyllands Politi i samarbejde PET valgt at aflyse Stram Kurs' demonstration i Sønderborg søndag.

- Jeg er utrolig trist over det på demokratiets vegne og mine egne vegne, siger Rasmus Paludan til Ekstra Bladet.

- I to år har jeg kæmpet for at blive opstillingsberettiget, og det lykkedes ud over enhver forventning i går. Jeg vil jo gerne have delt min glæde over det med de gode borgere i Sønderjylland, men den mulighed er jeg blevet berøvet.

Lørdag kunne Økonomi- og Indenrigsministeriet bekræfte over for Ekstra Bladet, at Stram Kurs' har samlet vælgererklæringer nok til at blive opstillingsberettiget til folketingsvalget.

Samme dag måtte et par hundrede mennesker gå uforløste hjem, da partiets demonstration i Tønder ligeledes blev aflyst i sidste øjeblik.

- Det er skandaløst og trist for nationen. Jeg ved ikke, om folk er klar over det, men det betyder jo rent faktisk, at terrorister og mordere har større magt i forhold til, hvordan demokratiet fungerer, end politiet har, siger Paludan.

- Sådan kan det simpelthen ikke være i en retsstat og et demokrati.

Kan skade valgkamp

Muligheden for at et forbud kan ramme Stram Kurs' vælgermøder, når partiet inden længe skal føre valgkamp, ligger også partilederen på sinde.

- Hvis vores valgkamp bliver amputeret af, at jeg hele tiden er mandsopdækket af PET og ikke kan bevæge mig rundt uden en armeret eskorte, så lider demokratiet jo, siger Paludan.

- Det er jo trist, for det er min opfattelse, at der er en stor del af befolkningen, der er enige med Stram Kurs.

Som konsekvens af aflysningen holder Stram Kurs i stedet demonstration foran Holmegårdscentret i Kokkedal nord for København klokken 18.00.

Syd- og Sønderjyllands Politi har ikke yderligere kommentarer til sagen.