Ny person død af e-cigaret: Røg KUN nikotin

Elleve dødsfald er rapporteret i USA. Alle dødsfaldene er kædet sammen med brugen af e-cigaretter, men for første gang er et dødsfald af damp ikke forbundet med brugen af THC, der findes i cannabis.

Derimod har det seneste dødsfald været udelukkende ved brug af en e-cigaret med nikotin i.

Det skriver CNN, der har fået hændelsesforløbet bekræftet af Georgia Deparment of Public Health.

Personen, der er afgået ved døden i den amerikanske stat, har kun brugt sin e-cigaret til at ryge væsker med nikotin i.

Om væskerne er med THC eller uden, er dog ikke den afgørende forskel, fortæller den danske overlæge med speciale i toxiologi Niels Erik Ebbehøj til Ekstra Bladet.

- Nogle gange går det godt, og man er heldig, men der er så mange produkter (af væske til e-cigaretter red.) på markedet, og ingen ved, hvad der rent faktisk er i dem.

Han mener derfor, at det er mere held end forstand, at der ikke har været flere tilfælde af folk med lungesygdomme, hvor det er gået grueligt galt som i USA.

- Grunden til, at vi ser så mange tilfælde nu, kan skyldes en lille ændring i kemien. Bare en lille ændring i de stoffer, der kommer i, kan give det, vi kalder en kemisk lungebetændelse, fortæller han.

Ingen tjek med stoffer

Der er ifølge ham en viden omkring, hvad de grundlæggende ingredienser i væsken til e-cigaretter er, men aromaer og andre stoffer, er der ingen tjek med. Heller ikke i Danmark.

- Folk har været heldige, og der er naturligvis grader af kemisk lungebetændelse. Men ingen ved reelt, hvad der er i de væsker, der sælges i udlandet eller herhjemme. Ingen har styr på konsekvenserne eller risikoen ved brug af e-cigaretter.

Det skyldes ifølge Niels Ebbehøj, at der ikke har været krav eller gode testmetoder til at tjekke væskerne, og de er i stedet bare kommet ud på markedet.

- Det er formentlig ikke rigtigt, at det kun skulle skyldes væsker med THC. Vi ved det ikke, for der er ingen test. Heller ikke i Danmark. Det er virkelig et eksperiment, du udsætter dine lunger for ved at bruge dem.

Han forklarer, at der i modsætning til almindelige cigaretter ses en akut effekt ved brugen af e-cigaretter.

- Det er rigtig nok, at der er mindre tjære i end almindelige cigaretter, men hvad der ellers er i væsken, det ved vi simpelthen ikke, og det er ikke til at side, hvad der kan ske.