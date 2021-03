Ny PET-vurdering: Risikoen for børn i Syrien forøges

Politiets Efterretningstjeneste vurderer endnu en gang, at risikoen for radikalisering forøges for danske børn i Syrien, jo længere tid, de opholder sig fangelejrene.

For andet år i træk vurderer PET, at de danske børn i Syrien er i fare for at blive radikaliseret, og at risikoen forøges, jo længere tid de opholder sig i teltlejrene.

Det fremgår af efterretningstjenestens Vurdering af Terrortruslen mod Danmark, som er lavet af CTA - Center for Terroranalyse

'Det er i den forbindelse også CTA’s vurdering, at risikoen for indoktrinering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø, herunder i lejrene i det nordøstlige Syrien, fremgår det af rapporten, som netop er udkommet.

Afsløring: Regeringen skjulte PET's vurdering af danske børn i et år

Derudover fremgår det, at børnene ifølge PET ikke udgør en trussel.

'Det er efter CTA’s vurdering usandsynligt, at der udgår en aktuel terrortrussel fra børn af personer udrejst fra Danmark til konfliktzonen. Det hænger først og fremmest sammen med børnenes nuværende lave alder.'

Dermed gentager PET den vurdering, som tjenesten også havde sidste år.

Stor frustration i PET: Regeringen ignorerer vurdering af børn i Syrien

Task force efter afsløringer

Trusselsvurderingen lander på et tidspunkt, hvor regeringen sammen med flere partier har iværksat en task force, som skal se på mulighederne for at hjemtage de 19 danske børn, der befinder sig i lejrene.

Den ny-nedsatte task force og den seneste tids debat er et resultat af flere afsløringer i Ekstra Bladet af, at regeringen i september 2020 modtog flere oplysninger fra Forsvarets Efterretningstjeneste om risikoen for Islamisk Stat-udsmuglinger i de kurdisk-kontrollerede fangelejre.

Det har medført et hidtil uset pres på regeringen, som i et forsøg på at redde udenrigsminister Jeppe Kofod har indstillet sig på at undersøge mulige løsninger for at evakuere børnene.

Hård kritik af Hækkerup: Magtarrogance

Stor debat om vurdering

PETs trusselsvurdering har ligeledes været genstand for stor debat, og justitsminister Nick Hækkerup erkendte under et samråd i begyndelsen af marts 2021, at PETs trusselsvurdering fra 2020 samlede støv i år.

Nick Hækkerup begrundede ved samrådet forsinkelsen af vurderingen med, at der var dialog mellem PET og Justitsministeriet omkring vurderingen og henviste til, at der skete en række terrorangreb i 2019.

Flere støttepartier har dog haft regeringen mistænkt for helt bevidst at tilbageholde vurderingen, fordi dens indhold om børnene i Syrien stred mod regeringens førte politik.

På samrådet den 4. marts 2021 kaldte Nick Hækkerup desuden PET for en styrelse, hvilket sidenhen har medført flere løftede øjenbryn i centraladministrationen samt hos efterretningstjenesterne.

- PET har lavet deres vurdering. Det er fair nok. Den stemmer bare ikke overens med regeringens politik, og vi er jo ikke tvunget til at indrette os efter hvad en styrelse måtte mene, sagde Hækkerup på samrådet, som samtidig lovede højt og helligt, at dette års trusselsvurdering ville udkomme i marts.

Det nåede man lige akkurat.

Bekræfter: PET-vurdering samlede støv i et år