Ny plan fra Wammen åbner strid om genstart

Det første element

Blev præsenteret, da statsminister Mette Frederiksen den 1. maj lancerede et forslag om at bruge omkring 30 mia. kr. på at renovere boliger i den almene sektor frem mod 2026. 18,4 mia. kr. skal bruges allerede inden for det næste halvandet år.

Det andet element

Er en klimapakke, som er lige på trapperne, og som ifølge Wammen også vil indeholde elementer, der skal hjælpe dansk økonomi tilbage på sporet.

Regeringen vil ændre på afgifter for at få grønnere varmekilder

Det tredje element

Derudover foreslår regeringen her og nu at bruge af en pulje på i alt 6,1 mia. kr. til opkvalificering, praktikforløb og efteruddannelse. Det skal ifølge finansministeren sikre, at den danske arbejdsstyrke står stærkere på den anden side af en økonomisk krise.