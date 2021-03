Ny plan: Nattelivet lukker måske før midnat

En ny rapport fra Københavns Kommune slår muligvis permanent benene væk under store dele af nattelivet i indre by - selv efter corona. Ekstra Bladet er taget rundt i København for at tage temperaturen på den nye plan

Er du klar på at tage hjem fra klubben i ren Askepot-stil, før klokken slår tolv? Eller måske ser du frem til at kunne få noget mere søvn om natten i indre by?

For det kan måske blive en realitet i fremtiden, hvis udspillet om den nye Restaurations- og Nattelivsplan for 2021, som Københavns Kommune har lavet, bliver stemt igennem. Forslaget har fået hård kritik af blå blok i Berlingske.

Bylivet har selvfølgelig været lukket i lang tid på grund af coronarestriktionerne, men før vi alle gik med mundbind og sprit som en naturlig del af hverdagen, har netop bylivet været del af en stor diskussion om støj i hovedstaden.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Ny plan for nattelivet i København I en ny plan har Københavns Kommune lavet et udspil til en Restaurations- og Nattelivsplan for 2021. Rapporten har til mål at generende adfærd - herunder støj, affald og vold - skal reduceres ved, at der 'udvises større hensyn over for de beboere i områder, hvor festen foregår.' Kommunen vil skabe en ny festkultur med et tidligere og et mere fordelt natteliv. I rapporten lægger Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune blandt andet op til, at restaurationer, barer og klubber i indre by som udgangspunkt ikke kan få fornyet nattilladelser i tidsrummet 24:00 til 05:00 på alle ugens dage. Det går især ud over åbningstiderne for beværtninger i indre by og dele af Indre Nørrebro og Christianshavn. Og det kommer praktisk talt til at betyde, at store dele af nattelivet i indre by lukker ved midnat. Vis mere Luk

Hvad siger folk på gaden?

Ekstra Bladet er taget en tur ud i de københavnske gader for at spørge beboere og træbenssvingere, hvad de siger til udsigten om, at bylivet fremover måske lukker ved midnat.

Her ses Christoffer Staksted og Bella Novrup. De er begge 24 år. Foto: Henning Hjort

24-årige Christoffer Staksted og Bella Novrup hopper straks med på udsigterne om at kunne gå i byen igen.

- Hvad siger I til kun at gå i byen til klokken 24?

- Så siger vi ja! Vi tager, hvad vi kan få, siger Christoffer Staksted

- Det her er ikke coronarelateret. Det er permanent.

- Hvad? Så siger vi hul i det, siger Christoffer.

- Hvis det er på grund af den drukkultur, vi har, så tror jeg ikke, det kommer til at gøre noget, siger Bella Novrup.

Begge tror, at det ikke vil være en holdbar løsning, og at det ikke får den effekt, som kommunen gerne vil have.

- Vi skal fyre nogle vilde efterfester af, og så får vi nok problemer med underboen, siger Bella.

- Larmen kommer til at sprede sig, fordi der kommer mange privatfester.

Laura Peter Hessel på 21 og Mikkel Peter Hessel på 23. Foto: Henning Hjorth

Laura Peter Hessel og Mikkel Peter Hessel tror, at mange ville være utilfredse med, at byen lukkede ved midnat.

- Hvad siger I til at kun kunne gå i byen til klokken 24?

- Klokken 24? Det er jo dér, man plejer at tage i byen, siger Laura.

Peter ser det på en lidt anden måde.

- Jeg synes faktisk, det er meget smart, siger Peter.

- Hvis man gik i byen tidligere og kom hjem tidligere, så ville man også have det bedre dagen efter. Jeg tror dog, at mange ville være ret utilfredse med det.

- Hvad tror I, unge mennesker vil gøre, hvis byen lukker til midnat?

- Jeg tror, at folk bare samler sig på gaderne eller til efterfester. De er vant til at gå i byen i længere tid, siger Laura.

Amy Ferkorf på 71 tror, at planen måske ville virke. Foto: Henning Hjorth

Amy Ferkorf mener, at der både skal være plads til dem, der bor i indre by, men også til et natteliv.

- Der er nogle, der bliver generet af larmen fra fester, og det er rigtig synd, men jeg synes, at det skal være en levende by med plads til begge.

Amy har selv boet tæt på et morgenværtshus, som åbnede klokken fem om morgenen, og hun mener, at man skal tage hensyn til beboere også.

- Det ville måske hjælpe med at lukke klokken 24 - i hvert fald i hverdagene, når folk skal op, siger Amy.

- Kunne du være bange for, at unge mennesker festede på gaden i stedet for?

- Jamen, det gør de i forvejen.

Første udkast til Restaurations- og Nattelivsplanen bliver forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget i dag, som så skal tage stilling til, om der skal laves et høringsudkast.