Ny planet fundet: Ligner Jorden

Langt, langt herfra - omkring 3000 lysår - nær stjernen 'Kepler 160', der minder om vores egen sol, kan astronomer nu også have fundet en planet, der minder om Jorden.

Planeten med det noget tekniske navn 'KOI-456.04' tyder på at være den bedste kandidat til en beboelig planet som vores egen, skriver MIT Technology Review.

Den ligger nemlig i et 378-dages kredsløb om stjernen i den beboelige zone - ikke for varmt, ikke for koldt - og modtager næsten lige så meget livgivende lys som vores egen jord, omkring 93 procent.

Farligt at bo nær en rød dværg

Det tidligere bedste bud på en beboelig planet har været 'Prixima b' i kredsløb om stjernen 'Proxima Centauri' - en såkaldt 'rød dværg', der er en stjerne betydeligt mindre end vores sol.

Indtil videre har de fleste opdagelser af planeter været omkring de røde dværge.

Men netop derfor er de også ødelæggende for potentielt beboelige planeter, da den beboelige zone er meget tættere på stjernen, og derved også tættere på stjernens magnetfelt, som kan forhindre planetens magnetfelt i at beskytte atmosfæren.

Derfor er opdagelsen af 'KOI-456.04' også en anden situation, da systemet i langt højere grad minder om vores eget med en afstand til stjernen tæt på vores afstand til solen, og derfor mere stabile i forhold til udviklingen af liv.

Måske slet ikke en planet

Men som med så meget i videnskaben er intet sikkert.

Lige nu er astronomerne 85 procent sikre på, at 'KOI-456.04' faktisk er en planet. Det kan også være en usikkerhed i rumsatellitten Keplers instrumenter.

Det kræver 99 procent sikkerhed for endeligt at kunne blive godtaget som en planet, hvilket vil kræve direkte observationer.

Og det forventes NASA's kommende James Webb rumteleskop at kunne levere med opsendelsen i marts 2021.