Ny prisstigning på mælk: Historisk dyrt

Inflationen steg i Danmark til 6 procent i marts måned mod 5,3 procent i februar, og det kan mærkes i de danske husholdninger. Ikke siden 1985 har man set kraftigere prisstigninger herhjemme, og det er især stigende priser på energi og fødevarer, der driver de samlede prisstigninger. Her får du et overblik over udviklingen i prisen på fem af de mest populære dagligvarer

Nu må du snart gerne græde over spildt mælk.

Får du et chok, når du kigger i køledisken, er du ikke alene. For tiden oplever danskerne historisk store prisstigninger.

Nu er turen også kommet til mælk, hvor prisen er på himmelfart og når op i niveauer, der aldrig er set før, skriver Finans.

Allerede dyrere end Coca-cola

Den danske mejerikoncern Arla Foods meddeler, at de igen hæver prisen på afregningen til landmændene med 29,8 øre pr. liter.

Stigningen træder i kraft i næste uge og bliver en del af en lang række prisstigninger på mælk.

Hele 47 procent er afregning til landmændene steget siden februar.

For fire år siden hittede landeplagen 'Ikke mere mælk'. Det kan ende med at blive virkeligheden for danskere med ondt i pengepungen. Foto: Per Rasmussen

Ifølge prissiden Beepr er mælk nu så dyrt, at literprisen på den billigste mælk er højere end Coca-Cola i landets største dagligvarebutikker.

Årsagen til prisstigninger skyldes, at landmændenes udgifter til elektricitet, foder og transport er steget med over 50 procent, oplyser Arla til mediet.

Det er ikke kun prisen på dagligvarer og energi, der er steget voldsomt de seneste måneder.

I sidste uge bekræftede møbelgiganten IKEA til Ekstra Bladet, at de havde hævet prisen på 10.000 varer.

Det er blevet dyrere at tænde for varmen, tanke bilen og handle ind i supermarkedet - Ekstra Bladet giver dig her de afgørende råd til at spare.