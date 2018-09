Ny prognose fra Nationalbanken: Boligmarkedet kan have toppet i de større byer

I en ny prognose fra Nationalbanken vurderer de, at der kan være tegn på, at prisstigningen på ejerlejligheder i de større byer, herunder København, foreløbig har toppet

I en spritny prognose fra Nationalbanken er der skidt nyt til boligejerne i de større danske byer herunder København.

Boligfesten kan være forbi. Det fremgår af Nationalbankens analyse med navnet 'udsigter for dansk økonomi'.

'De lave renter har understøttet boligmarkedet de senere år, og fremgangen har spredt sig til næsten hele landet. Antallet af handler er dog bøjet lidt af i 1. halvår 2018, og priserne på ejerlejligheder i København er faldet lidt'.

'Det kan være et varsel om, at prisstigningen på ejerlejligheder i de større byer, herunder København, foreløbig har toppet. Under konjunkturvendingen i midten af 2000’erne viste en afmatning sig også først i København, skriver Nationalbanken i analysen'.

Siden 2012 er boligfesten bare blevet vildere og vildere, men nu kan det altså tyde på, at det snart er tid til at lukke gildet. I årets første seks måneder er priserne på ejerlejligheder i København da også faldet en smule.

Pas på med brænde på bålet

Foruden analyserne på boligmarkedet har Nationalbanken en besked til regeringen. Dansk økonomi er i god gænge, men det er vigtigt at undgå overophedning, lyder det fra Nationalbanken.

Da økonomiske opsving altid får en ende, er det vigtigt ikke at putte mere brænde på bålet.

- Midt i den økonomiske fremgang og positive udvikling på arbejdsmarkedet er det værd at minde om, at opsving altid får en ende.

- Når væksten begynder at aftage, skal finanspolitikken ikke aktivt forsøge at modvirke det, siger Lars Rohde, der er direktør for Nationalbanken.

Nationalbanken forventer, at den danske økonomi vokser med 1,3 procent i år. I 2019 og 2020 spår banken en fremgang på henholdsvis 1,8 og 1,7 procent.