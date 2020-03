Ny rapport: Corona giver markant bedre luft

En dugfrisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet afslører, at luftforureningen er faldet markant sammen med coronakrisen.

'Resultaterne af den foreløbige undersøgelse viser, at der er sket en markant forbedring af luftkvaliteten i Danmark, ikke mindst i de store byer. Det vil give en reduktion af helbredseffekterne af luftforureningen,' lyder det fra Aarhus Universitet.

Ændringer i ugemiddelkoncentrationen af NOx

Rapporten er lavet af Thomas Ellermann og Ole Hertel, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab, og ifølge Ole Hertel vil det kunne ses direkte på antallet af mennesker, der dør som følge af luftforurening, hvis udledningen kommer ned på det niveau, der er nu.

- Vi ved, at der er cirka 4000 for tidligere dødsfald, der kan tilskrives luftforurening. Det er mindre end halvdelen af denne helbredseffekt, der har med trafikken i byerne at gøre. Men vi vil kunne se en effekt, hvis tendensen varer ved, siger han.

Kan give effekt på længere sigt

Konkret er trafikforureningen med kvælstofoxider faldet gennemsnitligt 40 procent på målestationerne, der er opsat på de mest trafikerede veje i København, Aarhus, Aalborg og Odense.

Men ifølge Ole Hertel vil effekten være moderat, hvis Danmark hurtigt vender tilbage til den normale situation.

- Hvis dette varer ved, vil det give i effekt. Hvis det er denne meget korte periode, vil effekten være minimal.

- Det ultimative vil være, hvis vi får elektrificeret en overvejende del af bilparken og/eller flyttet noget mere af trafikken over på kollektiv trafik og cykel. Så ville vi kunne se noget, der minder om den situation, som vi er i nu, siger han.

Lige nu arbejder han sammen med kolleger videre på at kunne vurdere, hvad den helbredsmæssige effekt konkret bliver på baggrund af faldet i luftforureningen.