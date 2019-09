Ny rapport: Danmark står over for naturkatastrofe

Det ser skidt ud for den danske natur, lyder det i rapport

Et ti sider langt notat om naturens tilstand i Danmark tegner ifølge Danmarks Naturfredningsforening (DN) et dystert billede.

- Rapporten fortæller, at vi står over for en naturkatastrofe, hvis vi ikke ser politisk handling nu, siger foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding.

Rapporten, der er lavet af Aarhus Universitet for Miljøstyrelsen, blev offentliggjort fredag middag.

Rapporten konkluderer, at naturen i Danmark ikke har fået det bedre i de seneste seks år. Tværtimod er der tilbagegang på flere fronter.

'Ugunstig bevaringsstatus'

95 procent af naturtyperne og 57 procent af arterne vurderes at være i såkaldt ugunstig bevaringsstatus.

I 2013 var det 90 procent af naturtyperne og 39 procent af arterne, der fik dette prædikat.

Særligt slemt ser det ifølge DN-præsidenten ud for skovene.

- Tilstanden i vores skove er dybt alarmerende. 40 procent af Danmarks truede arter lever i skovene.

- De er afhængige af, at der er urørt skov, hvor der ikke er tømmerproduktion. Skovenes tilstand er gået fra rigtig dårligt til endnu værre, siger Maria Reumert Gjerding.

Hun vurderer, at udviklingen strider mod forpligtelserne i habitatdirektivet, og kalder rapporten for et "kæmpe wakeup call".

- Det bør føre til, at man hastigt gennemfører en jordreform, som vi også har foreslået sammen med landbruget, som skal omlægge mere end 100.000 hektar landbrugsjord til natur, siger Maria Reumert Gjerding.

Politisk vilje

Desuden bør staten ifølge naturpræsidenten indstille skov- og landbrugsdriften på store dele af de offentligt ejede arealer.

- Vi skal sørge for at indføre vild og mere selvforvaltende natur på statslige arealer.

- Vi ved fuldstændig, hvad der skal til. Det eneste, der mangler, er politisk vilje, siger hun.

Notatet er lavet af Aarhus Universitet for Miljøstyrelsen. Det indgår i en rapportering til EU-Kommissionen, som finder sted hvert sjette år.

Her skal EU-landene rapportere bevaringsstatus for naturtyper og arter under det såkaldte habitatdirektiv.

Danmark skal således give kommissionen en aktuel status for 60 naturtyper og 84 arter.