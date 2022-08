Ny rapport: De globale fødevarepriser styrtdykker

Siden 1. januar 2016 er fødevarepriserne kun gået én vej på verdensplan.

Opad!

Men nu ser det endelig ud til, at de globale råvarepriser på fødevarer er på vej ned. I en ny rapport fra FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, lyder det nemlig, at prisen på landbrugsvarer de forgangne måneder er styrkdykket.

Artiklen fortsætter under grafen ...

Fødevarepriserne er siden marts faldet på råvarebørserne. Foto: UN Food and Agriculture Organisation

Velkomment

Ifølge rapporten viser tallene, at faldet i fødevarepriserne er markant i juli, hvor priserne på de 95 mest handlede landbrugsvarer faldt med cirka ni procent.

Prisnedgangen har verden sukket efter, mener Maximo Torero, der er FAO's cheføkonom.

Annonce:

'Faldet i fødevarepriserne fra meget høje niveauer er velkommne, især set fra perspektivet om adgang til fødevarer. Der er dog stadig mange usikkerheder, herunder høje gødningspriser, som kan påvirke fremtidige produktionsmuligheder og landmændenes levebrød,' skriver han i en kommentar.

Derudover peger han på, at de dystre globale økonomiske udsigter blandt andet også udgør en alvorlig trussel mod den globale fødevaresikkerhed.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foderpriserne ventes ligeledes at falde, så kød- og mejeriproduktion bliver billigere for landmænd. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Korn, kød og smør

Krigen i Ukraine spiller også en afgørende rolle i prisudviklingen. Mange tusinde tons korn har siden den russiske invasion af Ukraine for over fem måneder siden været strandet i landet.

Men mandag er der igen kommet gang i eksporten via Sortehavet, som er vigtig for den globale fødevaresikkerhed, efter en aftale mellem de to parter tidligere på sommeren blev indgået.

Prisindekset på korn faldt ifølge rapporten med 11,5 procent i juli, mens prisen på hvede faldt med hele 16,5 procent som direkte konsekvens på 'Sortehavs-aftalen' om korneksport fra Ukraine, lyder det.

Annonce:

Derudover er prisen på vegetabilsk olie faldet drastisk, ligesom også prisen på andre vigtige fødevarer som kød, sukker og mejeriprodukter er faldet betydeligt.

Læs også: Sådan vil priserne rykke sig