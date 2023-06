Ny rapport: Flere kommuner melder om skræmmende stigning

'En god rus', 'kroppen kommer helt ned i gear', 'en måde at glemme hverdagen på' og 'lette at få fat i'.

Sådan lyder nogle af de beskrivelser, som danske kommuner har hørt fra unge, der har taget opioider som eksempelvis tramadol, dolol, oxycodon og fentanyl.

Det viser en rapport udarbejdet af SSP-rådet (samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi, red.) i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Her har de udsendt et spørgeskema til landets 98 kommuner, hvoraf 63 kommuner har svaret. Og af dem har 15 kommuner spredt over hele landet meldt om en stigning i unges misbrug af opioider.

Primært unge mellem 16 og 21

19 kommuner melder om uændret status, og 29 kommuner melder om fald eller har svaret 'ved ikke'.

Af kommunernes svar fremgår det, at henvendelserne, de har fået det seneste år, primært har drejet sig om unge mellem 16 og 21 år.

Mere konkret har 48,4 procent af kommunerne modtaget henvendelser vedrørende 16-17-årige, og 43,5 procent har modtaget henvendelser vedrørerende 18-21-årige. De har haft mulighed for at sætte flere krydser.

25,8 procent af kommunerne har modtaget henvendelser vedrørende børn mellem 13 og 15 år, og ingen henvendelser har omhandlet børn og unge under 13 år.

Nemme at få fat på

Af undersøgelsen fremgår det blandt andet, at unge kan finde pillerne hos deres forældre og bedsteforældre, som har en recept på et af lægemidlerne. Andre får fat i pillerne hos pushere eller kiosker, som 'sælger produkterne under disken'.

De medvirkende kommuner har haft mulighed for at beskrive de fortællinger, de hører fra de unge mennesker.

Her har flere af kommunerne påpeget, at de unge ikke oplever, at opioider er farlige, 'da det jo er medicin', og at flere unge sidestiller brugen af opioider med håndkøbsmedicin som Panodil.

Flere unge har over for kommunerne beskrevet, at pillerne har en afslappende effekt, er let tilgængelige og kan kombineres med andre rusmidler og alkohol - eksempelvis når man er i byen.

Stigende i Hovedstaden

Københavns Kommune har ikke besvaret spørgeskemaet, men har derimod indsendt et skriftligt svar på fem spørgsmål sendt til dem fra Sundhedsstyrelsen.

Socialforvaltningen i kommunen skriver blandt andet, at det er deres oplevelse, at forbruget er stigende blandt unge og har været det over noget tid. Også de nævner pushere, internettet, venner og kiosker som 'leverandør' af opioiderne.

