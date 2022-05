Ny rapport giver Ecco voldsomme hug

Skogigantens omdømme har lidt et alvorligt knæk, efter Ecco har besluttet at fortsætte driften i Rusland

Snart er det ikke pølser fra Langelænder du skal 'kende på knækket', men Eccos omdømme.

Listen af virksomheder, der har forladt Rusland er lang, men den danske skomastodont Ecco holder stædigt fast og nægter at trække sig på trods af massivt pres.

Beslutningen har bestemt ikke været helt uden omkostninger.

Eccos omdømme har fået et ordentligt hug ifølge en ny måling fra Caliber, der måler virksomheders image, skriver Finans.

- Det er en meget dramatisk nedgang.

- Det er et tegn på en alvorlig krise og ikke noget, man ser på grund af småting, der går galt, siger administrerende direktør i Caliber, Shahar Silbershatz til mediet.

Danskerne er ikke tilfredse

Tidligere lå Eccos omdømme helt i top med virksomheder som Novo Nordisk og Lego, men i dag er det placeret i den helt dårlige ende af skalaen.



Danskerne var bestemt heller ikke glade for Eccos beslutning om at blive i Rusland, da Ekstra Bladet gik på Strøget for at spørge, hvad de mente om virksomhedens beslutning.

Vil kunder købe Ecco-sko, selvom virksomheden stadig sælger i Rusland?

Ecco har tidligere argumenteret for, at det er på grund af de ansatte, at de ikke trækker sig ud.

Ekstra Bladet har dog tidligere afsløret, at Ecco har satset stort på det russiske marked.

1.5 milliarder kroner investerede virksomheden i 2020, og en særdeles stor del gik til Rusland.