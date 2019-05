Ny rapport: Jagt på kristne tenderer folkemord

Kristne mindretal rundt om i verden er blandt verdens mest forfulgte, konkluderer en rapport udgivet af det engelske udenrigsministerium.

De religiøse mindretal udsættes for generel forfølgelse i form bombninger og terror rettet mod kirker, voldtægt, tvangskonvertering, fængsling og forbud.

Rapporten vurderer, at behandlingen af kristne i Mellemøsten - fraset Israel - samlet set tenderer et regulært folkedrab. I en ikke alt for fjern fortid var godt 20 procent af indbyggerne kristne, nu er der under fem procent.

De kristne er ligeledes udsat for forfølgelse og overgreb i blandt andet Nigeria, Pakistan, Kasakhstan, Usbekistan, Indonesien, Nordkorea og Indien.

Rapporten konkluderer, at 80 procent af forfulgte religiøse mindretal er kristne.

Avisen Guardian har beskrevet rapporten og skriver i den forbindelse, hvordan millioner af kristne i disse regioner er blevet fordrevet fra deres hjem og udsat for hårdhændet diskrimination. Ofte er forfølgelsen orkestreret af autoritære regimer.

Og hvis ikke forfølgelsen er direkte igangsat af styret, så tolereres forfølgelsen. I den forbindelse nævnes Recep Erdogans Tyrkiet for deres behandling af kristne mindretal.

Rapporten fremhæver, hvordan stater og statsstøttede sociale medier, ansporer had og offentliggør propaganda mod kristne.

Det gælder blandt andet i Iran, Irak og Tyrkiet.

Her skildrer det regerende AK-parti i Tyrkiet skildrer ind imellem kristne som ikke rigtige tyrkere, men som vestlige samarbejdspartnere.

I forbindelse med rapporten udtaler den engelske udenrigsminister, konservative Jeremy Hunt, til Guardian:

- Hvad vi har glemt i denne atmosfære af politisk korrekthed er faktisk de kristne, der forfølges, er nogle af de fattigste mennesker på jorden.

Samtidig kritiserer han verdenssamfundet for ofte at vende det blinde øje til forfølgelsen af de kristne mindretal.

Det gælder især i den vestlige verden:

- Jeg tror, at vi har undgået at tale om forfølgelsen af kristen, fordi vi er et kristent land, og fordi vi har en fortid som kolonimagt. Derfor er vi blevet nervøse for at tale om det.

- Men vi er nødt til at anerkende, at kristne er den mest forfulgte religiøse gruppe, tilføjer han.