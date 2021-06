Ny rapport: Kan ikke forklare uidentificerede luftfænomener

Pentagons rapport om uidentificerede luftfænomener finder ingen beviser for udenjordiske skabninger

Gik man og håbede på, at der findes udenjordiske skabninger, der muligvis flyver rundt i ufo'er, får man ikke nogen beviser for det af at læse Pentagons netop offentliggjorte rapport om uforklarlige uidentificerede luftfænomener.

Den konkluderer nemlig, at der ikke er nogen tegn på, at det der kan beskrives som uforklarlige eller uidentificerede luftfænomener spottet siden 2004 frem til 2021 i USA, skulle være ufo'er.

Men samtidig kan det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, heller ikke udelukke, at der kan være tale om udenjordiske skabninger.

I rapporten lyder det ifølge nyhedsbureauet Reuters, at kun en ud af de 144 rapporterede luftfænomener, som i høj grad er observeret af det amerikanske militærs piloter, kan forklares.

Fænomenerne, der ikke kan forklares, kaldes UAP'er - Unidentified Aerial Phenomena (Uidentificerede Luftfænomener, red.) hos Pentagon. Andre vil beskrive det som ufo'er - Uidentificerede Flyvende Objekter.

Forud for rapportens offentliggørelse har embedsmænd fra forsvarsministeriet gjort det klart, at det tager spørgsmålet seriøst.

Rapporten markerer et vendepunkt for det amerikanske militær efter årtier med afledninger og miskreditering af observationer af uidentificerede flyvende objekter.

Et eksempel fra rapporten er observationer fra den pensionerede løjtnant Alex Dietrich.

Jagerpiloten var en af flere piloter fra hangarskibet 'USS Nimitz', der i 2004 var involveret i et møde med et flyvende objekt beskrevet som 'en stor Tic Tac-pastil' ud for Californiens kyst.

I et interview med nyhedsbureauet Reuters tidligere i denne uge fortalte Dietrich, at det aflange objekt ikke havde nogen 'synlige flyvekontroloverflader eller fremdriftsmidler'.