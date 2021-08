Ny rapport om Delta: 'Det er alvor'

Delta-varianten spreder sig over hele verden, og det sker i et tempo, som skaber frygt hos den amerikanske pendant til Statens Serum Institut, CDC.

I en ny rapport fra sundhedsmyndigheden fremgår det, at virussen ikke blot er bedre til at sprede sig end andre mutationer, men at den også har lettere ved at ramme vaccinerede.

Det fortæller The Guardian via Washington Post.

Farligere end forventet

I rapporten fremgår det, at Delta-varianten er lige så smitsom som skoldkopper og mæslinger - to af de mest smitsomme sygdomme i verden.

Dertil fortælles det, at de vaccinerede lettere kan sprede smitten videre end forventet, også selvom de vaccinerede ikke oplever effekten af virussen.

Smittetallene er begyndt at stige igen i USA, efter at Delta-varianten er blevet den mest dominerende. Her er det en bilkø til et testcenter i Florida. Foto: Chandan Khanna/AFP/Ritzau Scanpix

Hvad angår de ikke-vaccinerede, går smitten ikke blot stærkt, men de smittede oplever også flere smerter end ved andre mutationer.

'Ikke falsk alarm'

Data er indsamlet gennem et lokalt smitteudbrud i staten Massachusetts i USA, og det er noget, som har fået lederen af CDC, Rochelle Walensky, til at råbe op:

'Folk skal forstå, at vi ikke råber falsk alarm her, dette er alvor. Dette er en af de mest smitsomme sygdomme, vi kender til,' fortæller Walensky til CNN.

Også USA's præsident, Joe Biden, har reageret på rapporten. Han opfordrer - igen - amerikanerne til at tage imod tilbuddet om vaccinen.